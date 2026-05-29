Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί στον αυριανό (30/5, 19:00) τελικό του Champions League με την Άρσεναλ η Παρί Σεν Ζερμέν.

Με στόχο να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης πηγαίνει στον αυριανό (30/5, 19:00) τελικό του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα αντιμετωπίσει στην Puskas Arena της Βουδαπέστης την πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, που με τη σειρά της έχει φυσικά στόχο να σηκώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισπανός τεχνικός γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του για το μεγάλο ματς, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ που ήταν αμφίβολος τις προηγούμενες ημέρες να τίθεται κανονικά στη διάθεσή του. Εντός αυτής είναι όλα τα «αστέρια» των Παριζιάνων, καθώς και δυο 18χρονοι, ο Ντρο Φερνάντεθ και ο Ιμπραχίμ Εμπαγέ.