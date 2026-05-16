Το Football Meets Data προβλέπει ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα είναι στους ανίσχυρους των playoffs του Champions League.

Η Σέλτικ κατέκτησε τον τίτλο της Premiership μετά από θρίλερ ενάντια στη Χαρτς, με τους Κέλτες να εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο για τα playoffs του επόμενου Champions League, εκεί όπου θα είναι ισχυροί.

Η εξέλιξη αυτή δεν ευνόησε την ΑΕΚ, που έπεσε με τον τρόπο αυτό στους ανίσχυρους και πλέον πρέπει να ωφεληθεί από κάποιον αποκλεισμό σε προγενέστερη φάση των προκριματικών για να ανέβει εκ νέου στην πρώτη πεντάδα.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η Ένωση συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να είναι ανίσχυρη μαζί με τα ζευγάρια των Τσέλιε και Ομόνοιας, καθώς και ΛΑΣΚ Λιντς και Βίκινγκ - με τους Νορβηγούς να είναι οι μόνοι σίγουροι. Η Σέλτικ είναι η μόνη βέβαιη για τους ισχυρούς, με Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να είναι οι επικρατέστεροι υπόλοιποι.

Αυτά όσον αφορά στο μονοπάτι των πρωταθλητών, καθώς σε εκείνο των μη πρωταθλητών, το FMD περιμένει να βρεθούν οι Λιόν και Μπόντο/Γκλιμτ στους ισχυρούς και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε από τους ανίσχυρους! Και οι τέσσερις βέβαια, θα πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον μία πρόκριση για να βρεθούν εκεί.