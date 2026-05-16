ΑΕΚ: Τι σημαίνει για αυτήν η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σέλτικ
Το όνειρο της Χαρτς έσβησε στα τελευταία λεπτά, με τη Σέλτικ να επικρατεί 3-1 και να κατακτά ακόμη ένα πρωτάθλημα Σκωτίας, με την ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη να τερματίζει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premiership.
Η εξέλιξη αυτή δεν ευνοεί την ΑΕΚ, που ήθελε να βγουν δεύτεροι οι Κέλτες προκειμένου να έχει ελπίδες για να είναι ισχυροί στα playoffs του Champions League. Τώρα, όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Δημάτος, η Ένωση θα χρειαστεί να αποκλειστεί μία ομάδα στον 2ο προκριματικό γύρο μεταξύ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν για να μπει στους πέντε ισχυρούς.
Παράλληλα, ο σύμβουλος της UEFA υπενθυμίζει ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να πάρει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία η Γκιορ αντί της Φερεντσβάρος και στην Αυστρία η ΛΑΣΚ Λιντς αντί της Στουρμ Γκρατς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.