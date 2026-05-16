Η Σέλτικ λύγισε τη Χαρτς και στέφθηκε πρωταθλήτρια Σκωτίας, με το αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και την ΑΕΚ.

Το όνειρο της Χαρτς έσβησε στα τελευταία λεπτά, με τη Σέλτικ να επικρατεί 3-1 και να κατακτά ακόμη ένα πρωτάθλημα Σκωτίας, με την ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη να τερματίζει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Premiership.

Η εξέλιξη αυτή δεν ευνοεί την ΑΕΚ, που ήθελε να βγουν δεύτεροι οι Κέλτες προκειμένου να έχει ελπίδες για να είναι ισχυροί στα playoffs του Champions League. Τώρα, όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Δημάτος, η Ένωση θα χρειαστεί να αποκλειστεί μία ομάδα στον 2ο προκριματικό γύρο μεταξύ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν για να μπει στους πέντε ισχυρούς.

Παράλληλα, ο σύμβουλος της UEFA υπενθυμίζει ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να πάρει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία η Γκιορ αντί της Φερεντσβάρος και στην Αυστρία η ΛΑΣΚ Λιντς αντί της Στουρμ Γκρατς.