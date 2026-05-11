Αυτό είναι το Champions League 2026-27!

Ο Ανδρέας Δημάτος σκιαγραφεί την εικόνα της επόμενης διοργάνωσης: Οι πρώτες 18 ομάδες της League Phase, οι 31 (από τις 53) τσεκαρισμένες για τη μάχη των προκριματικών, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions Path και η δομή του League Path για τον δεύτερο

Το σίγουρο είναι ένα: Όταν η πρωταθλήτρια 2026 ΑΕΚ θα ετοιμάζεται για την απονομή του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή, θα γνωρίζει αν θα είναι σίγουρα στο γκρουπ των πέντε ισχυρών των πλέι οφ του Champions League ή αν θα πρέπει να περιμένει την εξέλιξη του δεύτερου προκριματικού γύρου για να καθοριστεί η τύχη της στην κλήρωση της 3 ης Αυγούστου στη Νιόν.

Το Σάββατο, πριν από τη φιέστα, θα έχει παιχθεί το ντέρμπι του σκωτσέζικο πρωταθλήματος ανάμεσα στη Σέλτικ και τη Χαρτς, που λογικά θα κρίνει τον

πρωταθλητή, αν και υπάρχει μεσοβδόμαδη αγωνιστική για τις δύο διεκδικήτριες με τη Ρέιντζερς να είναι πλέον εκτός μάχης.

Μία ώρα πριν από το φινάλε των ελληνικών πλέι οφ, στην Ουγγαρία θα κριθεί ο τίτλος με την πρωτοπόρο Γκιόρ να χρειάζεται νίκη εκτός έδρας με την όγδοη

Κισβάρντα για να το κατακτήσει ανεξαρτήτως του τι θα κάνει την ίδια ώρα η Φερεντσβάρος στην έδρα της με τη Ζαλαεγκερζέγκι.

Τρεις ώρες νωρίτερα η ΛΑΣΚ μπορεί και με ισοπαλία να κατακτήσει την αυστριακή Μπουντεσλίγκα επικρατώντας στη Βιέννη της Αούστρια, ενώ την ίδια ώρα η Στουρμ

Γκρατς θα υποδέχεται τη Ραπίντ Βιέννης. Με πρωταθλήτριες τις Χαρτς, ΛΑΣΚ και Γκιόρ η ΑΕΚ θα είναι δεδομένα στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν, αν βεβαίως και οι τέσσερις καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα πλέι οφ για τα οποία σε αντίθεση με την ΑΕΚ θα χρειαστούν δύο προκριματικούς.

Αντίπαλοί της θα είναι δεδομένα Βίκινγκ, Χαρτς, ΛΑΣΚ (αν οι δύο τελευταίες κατακτήσουν τον τίτλο στη χώρα τους), γιατί και οι τρεις ξεκινούν μαζί με την ΑΕΚ

από τα πλέι οφ και δύο ζευγάρια ανίσχυρων από τον τρίτο προκριματικό. Από πλευράς συντελεστή ξεχωρίζουμε ομάδες όπως η Ομόνοια, η Τσέλιε, η γνωστή της

Χάποελ Μπερ Σέβα (αν κατακτήσει τον τίτλο στο Ισραήλ), οι δεδομένες πρωταθλήτριες Σάμροκ Ρόβερς, Κουπς Κουόπιο, Ντρίτα, Ααρχους στη Δανία, Τουν ατην Ελβετία, Μιάλμπι στη Σουηδία κ.α.

Η ΑΕΚ έχει ελπίδες να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League μόνο με μία καλή χρονιά στον 5ετή συντελεστή της, γιατί την έχει ευνοήσει η εξέλιξη συνολικά σε

έντεκα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Στη Νορβηγία με Βίκινγκ αντί Μπόντο Γκλιμτ, στο Αζερμπαϊτζάν με Σαμπάχ αντί Καραμπάγκ, στο Ισραήλ (εκτός τίτλου η Μακάμπι Τελ Αβίβ), στη Δανία (εκτός

οριστικά Κοπεγχάγη και Μίντιλαντ) στη Σουηδία (εκτός τίτλου η Τζουργκάρντεν), στη Βουλγαρία (Λέφσκι αντί για τη μόνιμη πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς), στη Ρουμανία

(εκτός τίτλου η Στεάουα) και στην Ελβετία (εκτός τίτλου Βασιλεία και Γιουνκ Μπόις) συν τα τρία πρωταθλήματα από τα οποία περιμένει επίσης ευνοϊκή εξέλιξη!



Ισχυροί ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός

Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών με 11 ομάδες να διεκδικούν δύο ακόμα εισιτήρια για τη League Phase, όποιος εκ των ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακού τερματίσει δεύτερος στην

Ελλάδα θα είναι σίγουρα ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό μετά το νοκ άουτ της Ρέιντζερς!

Πιθανοί αντίπαλοί τους; Οι τρεις δεύτεροι Σκωτίας (Σέλτικ με τα τωρινά δεδομένα ή Χαρτς), Αυστρίας (ΛΑΣΚ ή Στουρμ Γκρατς) και Πολωνίας, όπου γίνεται ένας χαμός

πίσω από τη σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν.

Με τα τωρινά δεδομένα, που δύσκολα θα αλλάξουν, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό μαζί με Μπενφίκα, Λιόν και Μπόντο Γκλιμτ!

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει και από τον τρίτο προκριματικό, αντί για τον δεύτερο, αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa και τερματίσει στην πρώτη τετράδα

της Πρέμιερ.

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό του League Path σημαίνει

εξασφαλισμένο Europa League, ακόμα και με μη πρόκριση στα πλέι οφ!

Αυτό είναι το Champions League 2026-27

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η εικόνα του

επόμενου Champions League:

-18 ομάδες (από τις 29 με απευθείας συμμετοχή) βρίσκονται ήδη στη League Phase

-29 από τις συνολικά 42 ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση, μαζί με την ΑΕΚ, στα

προκριματικά των πρωταθλητών (Champions Path) για πέντε εισιτήρια

- 2 ομάδες από τις συνολικά 11 (Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε) έχουν

εξασφαλίσει θέση στο League Path για πέντε εισιτήρια στη League Phase

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ LEAGUE PHASE (29 ομάδες)

Νικητής Champions League: ΣΑΧΤΑΡ (rebalancing κατόχου)

Νικητής Europa League: Αστον Βίλα ή Φράιμπουργκ

ΑΓΓΛΙΑ: ΑΡΣΕΝΑΛ, ΣΙΤΙ, ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ, Λίβερπουλ

ΙΤΑΛΙΑ: ΙΝΤΕΡ, Νάπολι, Γιουβέντους, Μίλαν

ΙΣΠΑΝΙΑ: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΡΕΑΛ, ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ, ΑΤΛΕΤΙΚΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΜΠΑΓΕΡΝ, ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ, ΛΕΙΨΙΑ, Στουτγκάρδη

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΑΡΙ, ΛΑΝΣ, Λιλ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ, ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΠΟΡΤΟ

ΒΕΛΓΙΟ: Μπριζ

ΤΣΕΧΙΑ: Σλάβια Πράγας

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

EPS: 5 η Αγγλίας (Αστον Βίλα), 5 η Ισπανίας (Μπέτις)

CHAMPIONS PATH (5 ομάδες)

(Μονοπάτι των πρωταθλητών)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

(28 ομάδες)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (19.375)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: ΚΟΥΠΣ ΚΟΥΟΠΙΟ (14.000)

ΚΟΣΟΒΟ: ΝΤΡΙΤΑ (13.625)

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ (13.500)

ΒΟΣΝΙΑ: ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ (13.125)

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ (11.750)

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ: ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (11.000)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Κραϊόβα (10.500)

ΛΕΤΟΝΙΑ: ΡΙΓΑ (10.500)

ΦΑΡΟΕ: ΚΛΑΚΣΒΙΚ (10.500)

ΕΣΘΟΝΙΑ: ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ (10.000)

Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΛΑΡΝΕ (9.000)

ΜΟΛΔΑΒΙΑ: ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ (9.000)

ΟΥΑΛΙΑ: ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ (9.000)

ΑΝΔΟΡΑ: Ιντερ Εσκάλδες (7.500)

ΑΡΜΕΝΙΑ: Αραράτ Ερεβάν (7.000)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΛΕΦΣΚΙ (7.000)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Ντιφερντάνζ (6.500)

ΑΛΒΑΝΙΑ: Βλάζνια (6.500)

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: ΣΑΜΠΑΧ (6.000)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (6.000)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Σουτιέσκα (6.000)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκιόρ (5.437)

ΓΕΩΡΓΙΑ: ΙΜΠΕΡΙΑ 1999 (5.000)

ΜΑΛΤΑ: Φλοριάνα ή Μαρσάλοκ (4.000)

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ: ΤΡΕ ΦΙΟΡΙ (2.500)

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Βαρντάρ (1.551)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: ΒΙΤΕΜΠΣΚ (1.325)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

(10 ομάδες +14 από τον Α’ Προκρ.)

ΚΡΟΑΤΙΑ: ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (46.500)

ΣΕΡΒΙΑ: ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (46,500)

ΠΟΛΩΝΙΑ: Λεχ Πόζναν (27.250)

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (36.000)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: ΤΣΕΛΙΕ (23.000)

ΚΥΠΡΟΣ: ΟΜΟΝΟΙΑ (21.250)

ΙΣΡΑΗΛ: Χάποελ Μπερ Σέβα (14.000)

ΔΑΝΙΑ: ΑΑΡΧΟΥΣ (8.421)

ΕΛΒΕΤΙΑ: ΤΟΥΝ (6.940)

ΣΟΥΗΔΙΑ: ΜΙΑΛΜΠΙ (5,925)

ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

(12 ομάδες από τον β’ προκρ.)

ΠΛΕΙ ΟΦ

(4 ομάδες + 6 από τον γ’ προκρ.)

ΕΛΛΑΔΑ: ΑΕΚ (24.000)

ΑΥΣΤΡΙΑ: Λασκ (21.000)

ΣΚΩΤΙΑ: Χαρτς (11.500)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: ΒΙΚΙΝΓΚ (8.247)

LEAGUE PATH (2 ομάδες)

(Μονοπάτι των μη πρωταθλητών)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

(6 ομάδες)

ΤΟΥΡΚΙΑ (2 η ): ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (57,750)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (2η): ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (64.000)

ΕΛΛΑΔΑ (2η): ΠΑΟΚ (48.250) ή Ολυμπιακός (62.250)

ΑΥΣΤΡΙΑ (2η): Στουρμ Γκρατς (28.000)

ΣΚΩΤΙΑ (2η): Σέλτικ (44.000)

ΠΟΛΩΝΙΑ (2η): Γιαγκελόνια (22.000)

ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

(5 ομάδες +3 από τον β’ προκρ.)

ΓΑΛΛΙΑ (4 η ): Λιόν (65.750)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (3 η ): Τβέντε (13.585)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (2η): Μπενφίκα (90.000)

ΒΕΛΓΙΟ (2η): Σεντ Ζιλουάζ (48.000)

ΤΣΕΧΙΑ (2η): Σπάρτα Πράγας (38.750)

ΠΛΕΙ ΟΦ

(4 ομάδες από τον γ’ προκρ.)

* με κεφαλαία γράμματα είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους!