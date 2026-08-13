Μούρινεν: «Έχω δει πολύ μπάσκετ, προσπαθώ να γίνω το No1 draft pick»

Ο Μίκα Μούρινεν έχει θέσει ως προσωπικό του «ταβάνι» τον... ουρανό και δεν φοβάται να το δηλώσει. Ο ελπιδοφόρος Φινλανδός, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οραματίζεται να γίνει το No1 στο NBA Draft.

«Dream big» για τον φέρελπι Φινλανδό αστέρα, Μίκα Μούρινεν! Ο 19χρονος παίκτης, που θα αγωνιστεί στο NCAA με το Αρκάνσας, μίλησε για το μελλοντικό του όνειρο και στάθηκε στη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Τζαμπάρι Πάρκερ από την κοινή τους θητεία στην Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Μπορεί το πέρασμά του από τη σερβική πρωτεύουσα να μην είχε και την πιο αίσια έκβαση, ωστόσο ο Μούρινεν δήλωσε πως η συνύπαρξή του με τον Πάρκερ τον βοήθησε πολύ στις γνώσεις και την αντίληψή του για το μπάσκετ. Ακόμα, υπογράμμισε πως παρακολουθεί πολύ το άθλημα και τόνισε πως σκοπός του είναι να βρίσκεται στο Νο1 του ερχόμενου NBA Draft.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μίκα Μούρινεν:

«Έχω δει πολύ μπάσκετ. Έχω πάει σε πολλά μέρη, παρόλο που είμαι μόλις 19 ετών. Πέρυσι ήμουν πολύ κοντά με τον Τζαμπάρι Πάρκερ, που έχει υπάρξει δεύτερη επιλογή στο Draft του NBA. Μιλούσα μαζί του κάθε μέρα για το μπάσκετ, τη ζωή, τις σχέσεις, τα πάντα. Μιλούσα απλώς μαζί του και μάθαινα. Προσπαθούσα να γίνω καλύτερος. Ξέρω τι χρειάζεται για να πας στο επόμενο επίπεδο και αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να γίνω η το No1 pick», είπε χαρακτηριστικά.