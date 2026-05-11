Η επιμονή της ΑΕΚ, που της έδωσε εννέα βαθμούς στις καθυστερήσεις των αγώνων.

Μία ομάδα για να κατακτήσει τον τίτλο εκτός από ποιότητα και πολλή δουλειά, χρειάζεται υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, όπως αναφερόταν στο κασκόλ που μοίρασε η ΑΕΚ στους οπαδούς της, αλλά και τύχη.

Ναι, στον αθλητισμό πολλές φορές μετράνε οι στιγμές. Και φέτος η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ κυνήγησε την τύχη της. Ο επιμένων, άλλωστε, νικά. Η ΑΕΚ εκτός από το δραματικό ματς με την Κραϊόβα, όπου πέτυχε δύο γκολ στο φινάλε και κατάφερε να τερματίσει τρίτη στο Conference League, γλιτώνοντας τα playoffs και επιπλέον επιβάρυνση, βρήκε πέντε γκολ νίκης μετά το 92'. Το τελευταίο της χάρισε και τον τίτλο.

Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς σε πέντε αγώνες πήρε το τρίποντο στο φινάλε και ήταν ένας από τους λόγους που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Η αρχή έγινε στο Περιστέρι με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ στο 92' πήρε τη νίκη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαρίν στο 92'. Πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς. Τότε, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2. Οπότε συν 2 βαθμοί μετά το 90'.

Στο ματς εντός έδρας με τον Παναιτωλικό η ΑΕΚ νίκη 1-0 τους Αγρινιώτες με γκολ του Πινέδα στο 92'! Ακόμα 2 βαθμοί μετά το 90'.

Στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε 2-2, ενώ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά στο 93' με πέναλτι του Γιόβιτς, παράβαση που έκανε ο Ντραγκόφσκι, επικράτησε 3-2. Επιλέον 2 βαθμοί.

Στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει έναν βαθμό, έστω στο 98'. Με το τρομερό σουτ του Ρέλβας η Ένωση απέφυγε την ήττα με το τελικό 2-2. Συν 1 βαθμός.

Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήρθε η ολική ανατροπή και εν τέλει το πρωτάθλημα με το γκολ Ζοάο Μάριο στο 93'! Τίτλος με 2 ακόμα βαθμούς.



