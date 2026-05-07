Παρί Σεν Ζερμέν: 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις στο Παρίσι
Η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον δεύτερο διαδοχικό τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια στην «Πόλη του Φωτός». Ο απολογισμός ανέρχεται στους 23 τραυματίες αστυνομικούς και στις 127 συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
Μετά τη μεγάλη πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί των Παριζιάνων βγήκαν να το γιορτάσουν σε διάφορα μέρη της πόλης, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία. Ωστόσο οι κάποιοι ξέφυγαν και υπήρξαν επεισόδια για χρήση κροτίδων και καπνογόνων.
Χιλιάδες οπαδοί των πρωτευουσιάνων είχαν σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα με την κατάσταση να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, καθώς ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νούνιες, προχώρησε σε δηλώσεις.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού εσωτερικών:
«127 συνελλήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένας εξ αυτών σοβαρά από πυροτέχνημα. Δεν θα ανεχθούμε τις αναταραχές», τόνισε χαρακτηριστικά.
One hundred and twenty seven people were arrested in France’s capital after Paris-Saint Germain reached the Champions League final, the nation’s interior minister Laurent Nunez said.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 7, 2026
Thousands of PSG fans took to the streets in Paris with flags, flares and fireworks following…
