Ο Κομπανί τα «έβαλε» με τη διαιτησία: «Πολλές αποφάσεις πήγαν εναντίον μας»

Ο Βίνσεντ Κομπανί εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία στον χθεσινό (06/05) αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπάγερν Μονάχου αποκλείστηκε από τη συνεχέια του Champions League, μετά από την ισοπαλία με σκορ 1–1 από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Allianz Arena. Το αποτέλεσμα αυτό επέτρεψε στο σύνολο του Λουίς Ενρίκε να προκριθεί με συνολικό σκορ 6–5, με το γκολ του Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις να αποδεικνύεται ανεπαρκές.

Ο χθεσινός (06/05) αγώνας στη Βαυαρία χαρακτηρίστηκε από μια αμφιλεγόμενη στιγμή που αφορούσε τον διαιτητή Ζοάο Πινέιρο, ο οποίος δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερν, όταν η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ζοάο Νέβες.

Η απόφαση αυτή ήταν σύμφωνη με τους νόμους του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), οι οποίοι ορίζουν ότι δεν πρέπει να δίνεται χέρι αν η μπάλα κλωτσηθεί προς έναν παίκτη από τον συμπαίκτη του, ακόμη και αν το χέρι βρίσκεται σε αφύσικη θέση.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του CBS μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Βίνσεντ Κομπανί, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαιτησία αμφισβητώντας την έλλειψη συνέπειας μεταξύ των δύο αγώνων.

«Η δουλειά μου είναι να αναλύω τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Μπάγερν Μονάχου, αλλά γιατί δεν είναι κόκκινη κάρτα δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεχόμαστε πέναλτι στο Παρίσι και γιατί δεν δεχόμαστε πέναλτι εδώ;».

«Καταλαβαίνω τους κανόνες, οπότε καταλαβαίνω, ξέρετε, σαν να το κλωτσάει ο δικός σου παίκτης, αλλά το χέρι είναι σαν να χτυπάει κάπου στον αέρα πάνω από το δικό του, πάνω από το κεφάλι του, ενώ στη δική μας περίπτωση πηγαίνει σαφώς στο σώμα και μετά πηγαίνει στο χέρι και όλοι όσοι έχουν παίξει το παιχνίδι ξέρουν ότι είναι αδύνατο να κάνουν οτιδήποτε».

Ο Βέλγος τεχνικός μίλησε επίσης για το συναισθηματικό βάρος της απώλειας ενός αγώνα λόγω εξωτερικών παραγόντων και όχι εξαιτίας της απόδοσης των παικτών του.

«Νομίζω ότι καταφέραμε να σεβαστούμε το επίπεδο του αντιπάλου που παίξαμε. Όταν τα παιχνίδια είναι τόσο δύσκολα, όταν οι παίκτες δίνουν τόση ενέργεια για να πετύχουν αυτόν τον στόχο και συνολικά όταν τα πάνε τόσο καλά, τουλάχιστον αν χάσεις, ας είναι από δικό σου λάθος. Αλλά ένιωθα ότι υπήρχε ένα χέρι που έγερνε πάντα προς τη λάθος πλευρά για εμάς».

Ο προπονητής της Μπάγερν ανέλυσε περαιτέρω τα μικρά περιθώρια που έκριναν την ισοπαλία, υπονοώντας ότι ο διαιτητής δεν είδε τις σαφείς παραβάσεις των αντιπάλων του.

«Ήμασταν καλύτεροι σε ορισμένες στιγμές, και σε άλλες στιγμές ήταν καλύτεροι αυτοί. Ήμασταν σε παρόμοιο επίπεδο. Η ποιότητα των παικτών θα κρίνει τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά και τις αποφάσεις. Τίποτα δεν πήγε προς όφελός μας, αν κοιτάξετε τις αμφιλεγόμενες στιγμές, πάντα πήγαιναν εναντίον μας. Είδα μια κόκκινη κάρτα και ένα πέναλτι απόψε, αλλά ο διαιτητής όχι. Ξέρω τους κανόνες, και ότι η μπάλα ήρθε από τον δικό του παίκτη, αλλά έλα τώρα... από τα 10 μέτρα με το χέρι σου πάνω από το κεφάλι σου;».

Παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού, ο Κομπανί διατήρησε τον σεβασμό του για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

«Αυτό δεν μειώνει την ποιότητα της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια. Ήμασταν άτυχοι, επειδή ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζουμε, νιώθουμε σαν να είμαστε τόσο κοντά», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Μπάγερν θα είχε κερδίσει το παιχνίδι «με λίγη τύχη».