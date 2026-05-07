Ήταν πέναλτι ή όχι το χέρι του Νέβες; Ο κανονισμός της IFAB απαντά και προκαλεί... ερωτηματικά

Θέμα συζήτησης είναι από το βράδυ της Τετάρτης (6/5) η φάση με το χέρι του Ζοάο Νέβες στην περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν, για την οποία υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον μεγάλο τελικό του Champions League και αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη με στόχο την διατήρηση των σκήπτρων ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι Γάλλοι πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και μετά το επικό 5-4 του πρώτου αγώνα, πήραν την πρόκριση με το ισόπαλο 1-1 στη Γερμανία. Ωστόσο οι «Βαυαροί» είχαν έντονες διαμαρτυρίες για τη φάση του 31ου λεπτού.

Συγκεκριμένα, μετά την απομάκρυνση του Σαφόνοφ, ο Βιτίνια προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα και σε κοντινή απόσταση αυτή βρήκε στον Νέβες και όπως φαίνεται στο ριπλέι, έχει κοντράρει στο χέρι του, φέρνοντας τις έξαλλες διαμαρτυρίες των παικτών της Μπάγερν.

Αυτή η φάση έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση καθώς το σκορ ήταν στο 0-1 και θα είχε τελείως διαφορετική τροπή εφόσον η Μπάγερν ισοφάριζε σε αυτό το χρονικό σημείο. Ωστόσο υπάρχει συγκεκριμένος νόμος στην IFAB που εξηγεί τον λόγο που δεν δόθηκε παράβαση.

«Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη, σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι με εξαίρεση αν το χέρι είναι σε μεγάλη απόσταση από το σώμα του ή αν επηρεάζει τη φάση», λέει ο κανονισμός με αποτέλεσμα ο διαιτητής αλλά και ο VAR να δικαιώνονται με βάση τη νομοθεσία.