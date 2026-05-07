Η Παρί ξέρει να παίζει και άμυνα, το απέδειξε στο Μόναχο και με το 1-1 κόντρα στην Μπάγερν προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Πολλές φωνές από τους Βαυαρούς.

Αυτή τη φορά ο ημιτελικός δεν είχε εννέα (!) γκολ, είχε... άμυνα. Ναι, οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε κατάφεραν να «εγκλωβίσουν» τους Βαυαρούς και με το 1-1 στο Μόναχο κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό για δεύτερη διαδοχική φορά! Παράλληλα, η Παρί πήρε και... εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του 2020 και πλέον στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει το 2ο Champions League στην ιστορία της. Με πολλά παράπονα οι Βαυαροί, αφού ο Πινέιρο δεν είδε πέναλτι σε χέρι του Εμερί. Μόλις 27% κατοχή είχε η Παρί στην επανάληψη, αλλά η άμυνα της ήταν αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο.

Ο ημιτελικός στο Μόναχο ξεκίνησε με τον ίδιο «τρελό» ρυθμό που είχε ολοκληρωθεί το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι, καθώς χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να σημειωθεί γκολ! Ο Κβαρατσχέλια βρήκε διάδρομο… απογείωσης και πάσαρε στον Ντεμπελέ, που έκανε το 1-0 σε κενή εστία. Ήταν το 44ο φετινό γκολ της Παρί στη διοργάνωση και απέχει πλέον ένα τέρμα από το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1999/00.

Το μυαλό πήγε στο πρώτο ματς, εκείνο που χαρακτηρίστηκε «σταθμός» για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο ρυθμός δεν ήταν τρελός, ούτε οι άμυνες χαλαρές. Αντίθετα, η Παρί έκλεισε τους χώρους, προστάτευσε την εστία της και έβαλε δύσκολα στους Βαυαρούς. Όταν έβρισκε χώρους, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε γινόταν ιδιαίτερα απειλητική.

Οι Παριζιάνοι κράτησαν κοντά τις γραμμές τους, ενώ στη μεσαία γραμμή τα χαφ έτρεχαν ακατάπαυστα, βάζοντας δύσκολα στους Βαυαρούς. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν με ατομικές ενέργειες να βρουν εστία και στο 27’ θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν, αλλά το σουτ του Ολίσε δεν βρήκε στόχο.

Στο 32’ έγινε η φάση που σημάδεψε το ματς: ο Βιτίνια απομάκρυνε άτσαλα, η μπάλα βρήκε το απλωμένο χέρι του Ζαΐρ-Εμερί, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα προκαλώντας την οργή των γηπεδούχων. Η Παρί προσπάθησε να εκμεταλλευθεί τα νεύρα των Βαυαρών, αλλά στο 33’ ο Νόιερ με μεγάλη επέμβαση νίκησε τον Νέβες. Οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν με το μυαλό στην επίθεση, κάτι που δυσκόλευε αρκετά την Μπάγερν.

Λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους, οι Βαυαροί είχαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά ο Σαφόνοφ νίκησε τον Μουσιάλα δύο φορές.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την Παρί να ψάχνει ξανά τους κενούς χώρους, αλλά στο 56’ ο Ντουέ και στο 57’ ο Κβαρατσχέλια δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Νόιερ. Οι 10 τελικές της Μπάγερν συμπληρώθηκαν στο 55’, όσες είχε σε ολόκληρο τον πρώτο ημιτελικό. Η ουσία όμως ήταν διαφορετική, αφού οι Βαυαροί έδειχναν λιγότερο απειλητικοί.

Η Μπάγερν ανέβηκε αρκετά στο γήπεδο, αλλά Κίμιχ και Πάβλοβιτς δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις και ο Ολίσε έμοιαζε μόνος. Ο Νόιερ κρατούσε την ομάδα του στο παιχνίδι, αφού και στο 64’ είχε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Ντουέ. Ο Γάλλος πλησίασε στο γκολ και στο 72’, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Ζαΐρ-Εμερί και ο Ρουίθ έκαναν μεγάλο ματς και βοήθησαν για... 94 λεπτά, ώστε η εστία να μείνει ανέπαφη. Σε αυτό το λεπτό, ο Χάρι Κέιν το πήρε πάνω και στην πρώτη του φάση ισοφάρισε 1-1. Ο χρόνος όμως ήταν ελάχιστος, η Μπάγερν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια επική ανατροπή και η Παρί πανηγύρισε μια σούπερ πρόκριση, εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Άρσεναλ.