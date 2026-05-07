Αλ Κελαϊφί: «Ο Ενρίκε έχει φέρει την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο»
Η Παρί Σεν Ζερμέν το έκανε ξανά, άντεξε την πίεση της Μπάγερν Μονάχου και κατάφερε να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League, όπου φέτος θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.
Την αποστολή της ομάδας στη Βαυαρία συνόδευσε και ο πρόεδρος του συλλόγου, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ο οποίος μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στην κάμερα του CBS και την εκπομπή «Sports Golazo», όπου αποθέωσε τον προπονητή, Λουίς Ενρίκε, για τη δουλειά και το ταλέντο του.
«Ο Λουίς Ενρίκε πυροδότησε μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την Παρί αλλά για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο», τόνισε ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων, έχοντας στο πλευρό του τον «Λούτσο».
— Goals Side (@goalsside) May 6, 2026
“Luis Enrique has sparked a revolution in football, not just for Paris but for football as a whole. He is the best coach in the world.” 🥹❤️pic.twitter.com/2Qk3eKob3R
