Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, αποθέωσε τον προπονητή των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, μετά την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν το έκανε ξανά, άντεξε την πίεση της Μπάγερν Μονάχου και κατάφερε να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Champions League, όπου φέτος θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Την αποστολή της ομάδας στη Βαυαρία συνόδευσε και ο πρόεδρος του συλλόγου, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ο οποίος μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στην κάμερα του CBS και την εκπομπή «Sports Golazo», όπου αποθέωσε τον προπονητή, Λουίς Ενρίκε, για τη δουλειά και το ταλέντο του.

«Ο Λουίς Ενρίκε πυροδότησε μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την Παρί αλλά για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο», τόνισε ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων, έχοντας στο πλευρό του τον «Λούτσο».