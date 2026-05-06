Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν «πιάστηκαν» στα χέρια εξαιτίας ενός... ξενοδοχείου

Παραμονές του επαναληπτικού αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν, ήρθε στο φως μια απροσδόκητη διαμάχη μεταξύ των δύο συλλόγων, που αφορούσε τη... διαμονή τους.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται σήμερα (06/05) στην «Allianz Arena» την Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα ημιτελικά του Champions League, με τις συγκρούσεις μεταξύ των δύο ομάδων να έχουν αρχίσει πολύ πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικότερα, η μεταξύ τους διαμάχη ξεκίνησε με φόντο... το ξενοδοχείο που διαμένουν οι αποστολές των δύο συλλόγων. Πιο συγκεκριμένα η Παρί προσγειώθηκε στο Μόναχο το απόγευμα της Τρίτης (05/05) και ήθελε να επιστρέψει στο Infinity Hotel & Conference Resort, όπου διέμενε τον περασμένο Μάιο κατά τη διάρκεια της νίκης της στον τελικό του Champions League επί της Ίντερ (5-0). Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι το κατάλυμα αυτό είναι επίσης το μέρος όπου διαμένει η Μπάγερν πριν από τους αγώνες της από το 2010.

«Είναι η πόλη μας, είναι ο εντός έδρας αγώνας μας, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να διαπραγματευτούμε», προειδοποίησε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Κρίστοφ Φρόιντ, την περασμένη Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση της «L'Equipe».

Αυτό το τετράστερο κατάλυμα έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται βόρεια του Μονάχου, σε μια αρκετά ήσυχη περιοχή, περίπου 15 λεπτά μακριά τόσο από το Allianz Arena όσο και από το αεροδρόμιο και για αυτό τον λόγο είναι και τόσο δημοφιλής ανάμεσα στις ομάδες που επισκέπτονται το γερμανικό στάδιο.

Out of superstition, PSG asked to stay at the Infinity Hotel in Munich ahead of Wednesday's return leg against Bayern, the same hotel where they stayed last year when they won the Champions League. However, the Infinity Hotel is where Bayern usually stay before their home games.… pic.twitter.com/xXPMMB7Dz9 May 4, 2026

Καθώς η Μπάγερν δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει το ξενοδοχείο της, η Παρί Σεν Ζερμέν θα μπορούσε να είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο Hilton στο Τούχερπαρκ, όπου διέμενε τον Μάρτιο του 2023, αλλά το κατάλυμα αυτό βρίσκεται υπό ανακαίνιση και ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμο και έτσι, σύμφωνα με την Bild, το σύνολο του Λουίς Ενρίκε θα εγκατασταθεί αυτή τη φορά στο πεντάστερο ξενοδοχείο Andaz.