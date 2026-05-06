Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν «πιάστηκαν» στα χέρια εξαιτίας ενός... ξενοδοχείου
Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται σήμερα (06/05) στην «Allianz Arena» την Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα ημιτελικά του Champions League, με τις συγκρούσεις μεταξύ των δύο ομάδων να έχουν αρχίσει πολύ πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Αναλυτικότερα, η μεταξύ τους διαμάχη ξεκίνησε με φόντο... το ξενοδοχείο που διαμένουν οι αποστολές των δύο συλλόγων. Πιο συγκεκριμένα η Παρί προσγειώθηκε στο Μόναχο το απόγευμα της Τρίτης (05/05) και ήθελε να επιστρέψει στο Infinity Hotel & Conference Resort, όπου διέμενε τον περασμένο Μάιο κατά τη διάρκεια της νίκης της στον τελικό του Champions League επί της Ίντερ (5-0). Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι το κατάλυμα αυτό είναι επίσης το μέρος όπου διαμένει η Μπάγερν πριν από τους αγώνες της από το 2010.
«Είναι η πόλη μας, είναι ο εντός έδρας αγώνας μας, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να διαπραγματευτούμε», προειδοποίησε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Κρίστοφ Φρόιντ, την περασμένη Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση της «L'Equipe».
Αυτό το τετράστερο κατάλυμα έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται βόρεια του Μονάχου, σε μια αρκετά ήσυχη περιοχή, περίπου 15 λεπτά μακριά τόσο από το Allianz Arena όσο και από το αεροδρόμιο και για αυτό τον λόγο είναι και τόσο δημοφιλής ανάμεσα στις ομάδες που επισκέπτονται το γερμανικό στάδιο.
Out of superstition, PSG asked to stay at the Infinity Hotel in Munich ahead of Wednesday's return leg against Bayern, the same hotel where they stayed last year when they won the Champions League. However, the Infinity Hotel is where Bayern usually stay before their home games.… pic.twitter.com/xXPMMB7Dz9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2026
Καθώς η Μπάγερν δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει το ξενοδοχείο της, η Παρί Σεν Ζερμέν θα μπορούσε να είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο Hilton στο Τούχερπαρκ, όπου διέμενε τον Μάρτιο του 2023, αλλά το κατάλυμα αυτό βρίσκεται υπό ανακαίνιση και ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμο και έτσι, σύμφωνα με την Bild, το σύνολο του Λουίς Ενρίκε θα εγκατασταθεί αυτή τη φορά στο πεντάστερο ξενοδοχείο Andaz.
This is the hotel PSG will be staying at, Andaz at Schwabinger Tor, beautifully located in the heart of Schwabing, a good 10 minutes from Allianz Arena. Take tram 27 Schwabing Nord from Sendlinger Tor to get here. Safety measures have already started, one day before the team… https://t.co/vVeK5AvS0x pic.twitter.com/0JGbvf0O7s— Victor Catalina (@vcatalina96) May 4, 2026
