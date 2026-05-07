Η Παρί Σεν Ζερμέν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Βουδαπέστη, έχοντας βρει πλέον τη θέση της στο Champions League.

Η σεζόν 2024/25 είχε ολοκληρωθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά τα... πάντα όλα, σε ένα ηχηρό χαστούκι πρώτα απ' όλα στους ίδιους τους ανθρώπους της, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν προσπαθήσει να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης μαζεύοντας στο Παρίσι όποιον παιχταρά έβρισκαν μπροστά τους.

Σίγουρα οι επόμενες γενιές θα δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεν τσούλησε το Μπαπέ-Νεϊμάρ-Μέσι, ωστόσο όσοι το βίωσαν, διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι πως το πείραμα είχε αποτύχει πανηγυρικά. Τι χρειάστηκε να γίνει; Να απομακρυνθούν όλοι οι υπέρλαμπροι σταρ, να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν προπονητή που έχει το know how και να γίνουν επιτέλους μεταγραφικές κινήσεις όχι με γνώμονα το πρεστίζ αλλά την ποιότητα και την προοπτική.

Κάπως έτσι είδαμε πέρυσι μία από τις πιο επιβλητικές παραστάσεις που έχουμε απολαύσει σε τελικό Champions League, με την ομαδάρα του Λουίς Ενρίκε να σκορπίζει με πεντάρα την Ίντερ στο Μόναχο. Εκεί ακριβώς που λίγες ώρες πριν, εξασφαλίστηκε το δικαίωμα των Παριζιάνων να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους στη Βουδαπέστη.

Από καταβολής Champions League, μονάχα η τρομακτική Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν έχει καταφέρει να πάρει όχι δύο αλλά τρία συνεχόμενα τρόπαια, με την Παρί να θέλει να γίνει μόλις η δεύτερη που θα κάνει το 2/2. Και ο δρόμος δεν ήταν καθόλου εύκολος. Βλέπετε, για μία ακόμη χρονιά, η γαλλική ομάδα επέλεξε το δύσκολο μονοπάτι, καθώς τερμάτισε μόλις ενδέκατη στη league phase και χρειάστηκε να παίξει και στα playoffs για να φτάσει στη φάση των «16».

Και μπορεί η Μονακό να μην αποδείχτηκε Μπρεστ στον νέο γαλλικό εμφύλιο της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Ακολούθησαν αντίπαλοι από προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά η Παρί δεν έχασε ούτε ματς κόντρα σε Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου. Ο απολογισμός στα νοκ άουτ ήταν 6-2-0. Και αν η Άρσεναλ υπερηφανεύεται -δικαίως- για το γεγονός ότι είναι αήττητη φέτος όποτε τεντώνει το σεντόνι πριν τη σέντρα, η Παρί μπορεί να λέει το ίδιο για τα νοκ άουτ, ενάντια σε πολύ δυσκολότερους αντιπάλους.

Βλέποντας δε και τα πεπραγμένα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε στη league phase, αντιλαμβάνεται πως αντιμετώπισε φέτος μονάχα κλαμπ που ανήκουν στην ελίτ! Δύο από τη Γερμανία (Λεβερκούζεν, Μπάγερν Μονάχου), δύο από την Ισπανία (Μπαρτσελόνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο), δύο από την Αγγλία (Τότεναμ, Νιούκαστλ), ένα από την Ιταλία (Αταλάντα) και ένα από την Πορτογαλία (Σπόρτινγκ Λισαβόνας). Από το πρώτο σφύριγμα της πρεμιέρας μέχρι τον τελικό, η πορεία της Παρί περιλάμβανε αποκλειστικά ομάδες από τις πρώτες έξι χώρες της βαθμολογίας της UEFA, την ώρα για παράδειγμα που η Άρσεναλ έπαιξε, μεταξύ άλλων, με Σλάβια Πράγας και Καϊράτ Αλμάτι.

Η Παρί κόπιασε πολύ για να καταφέρει να ισορροπήσει στο ευρωπαϊκό στερέωμα και τα κατάφερε. Τώρα, έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία υπερασπιζόμενη τον τίτλο της και να φτιάξει τη δική της δυναστεία στο κορυφαίο επίπεδο. Εκεί όπου μερικά χρόνια πριν, πάσχιζε έστω να πλησιάσει στον τελικό...