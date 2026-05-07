Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ζευγάρι του τελικού του φετινού Champions League είναι πλέον γνωστό! Μετά την Άρσεναλ, και η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό, καθώς απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου μετά το 1-1 στην Αλιάντς Αρένα.

Έτσι, Κανονιέρηδες και Παριζιάνοι θα ανταμώσουν στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, με την ώρα να είναι διαφορετική αυτή τη χρονιά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και όχι 22:00, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ώστε να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία και να προσφερθεί μια πιο άνετη και ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης, με την UEFA να επιλέγει απογευματινή σέντρα για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

Στις 30 του μήνα λοιπόν, θα μάθουμε εάν η Άρσεναλ θα κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, ή αν η Παρί θα κάνει το repeat, μετά τον περσινό της θρίαμβο στο Μόναχο. Ο οποίος είχε έρθει μετά από πρόκριση εις βάρος των Λονδρέζων στα ημιτελικά...