Η αντίδραση του Ενρίκε μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα που έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η αντίδραση του Λουίς Ενρίκε όταν έμαθε πως η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο!

Η Παρί σεν Ζερμέν έχοντας εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ έκανε το καθήκον της κόντρα στη Μπρεστ (1-0) όμως το μυαλό του Λουίς Ενρίκε ήταν και στην παλιά αγαπημένη του....

Αναλυτικότερα ο Ισπανός τεχνικός είχε στραμμένο το βλέμμα του και στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας, ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, περιμένοντας με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα. Μόλις έμαθε ότι οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν με 2-0 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του. Καθώς μόλις ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα ο αλλότε τεχνικός τους σήκωσε τη τη γροθιά του και φώναξε «πάμε» στα αποδυτήρια της Παρί.



Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως ο Λουίς Ενρίκε δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για την πρώην ομάδα του, στην οποία έχει γράψει τη δική του ιστορία ως προπονητής (2014-2017). Να θυμίσουμε πως η Μπαρτσελόνα σφράγισε τον τίτλο του πρωταθλητή και έφτασε τα 29 τρόπαια στον θεσμό χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες.

