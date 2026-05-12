Για δεύτερη χρονιά ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ligue 1.

Κορυφαίος παίκτης της Ligue 1 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ και όχι άδικα αφού είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» τους Λουίς Ενρίκε και με τις τρομερές εμφανίσεις του οδήγησε τους Παριζιάννους στον τελικό του Champions League για δεύτερη χρονιά και μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 28χρονος γίνεται ο πέμπτος παίκτης που κερδίζει το βραβείο σε διαδοχικές χρονιές, με τελευταίο τον Ιμπραιμοβιτς το 2014. Ενώ ακόμη ο Ντεμπελέ πέρυσι διαδέχθηκε τον Μπαμπέ, ο οποίος είχε κατακτήσει το βραβείο πέντε συνεχόμενες φορές πριν αποχωρήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Είναι ένα ατομικό τρόπαιο, αλλά όλα τα ατομικά τρόπαια που έχω κερδίσει οφείλονται σε αυτή την ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την απονομή.

Παρά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν μέσα στη χρονιά κατάφερε να κρατήσει τον τίτλο του κορυφαίου. Καθώς αν και στο πρωτάθλημα ξεκίνησε βασικός μόνο σε εννέα ματς, παίζοντας συνολικά 960 λεπτά, όταν πέρυσι είχε διπλάσιο σχεδόν χρόνο συμμετοχής με 20 συμμετοχές στην ενδεκάδα και 1.736 λεπτά στο γήπεδο. Κι όμως, ακόμη και με τόσο περιορισμένο χρόνο, πρόλαβε να βάλει 10 γκολ και να μοιράσει έξι ασίστ ( λιγότερα βέβαια από τα 21 γκολ και τις οκτώ ασίστ της περασμένης σεζόν).

Η Παρί έκανε το καθήκον της, κερδίζοντας 1-0 τη Μπρεστ και ανοίγοντας τη διαφορά στους έξι βαθμούς από τη Λανς. Πλέον με δύο αγωνιστικές να απομένουν και καλύτερη διαφορά τερμάτων, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κρατά την τύχη στα χέρια της. Αν δεν χάσει στη Λανς την Τετάρτη, θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και 12η τα τελευταία 14 χρόνια.

Τέλος όσον αφορά τα άλλα βραβεία καλύτερος νέος παίκτης της λίγκας ψηφίστηκε ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί, επίσης για δεύτερη σερί σεζόν. Ο Ρόμπιν Ρισέ κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα και ο Πιέρ Σαζ του καλύτερου προπονητή του πρωταθλήματος, ενώ τον τίτλο για τον καλύτερο Γάλλο παίκτη του εξωτερικού πήρε ο ο Μάικλ Ολίσε που παίζει στη Μπαγερν.