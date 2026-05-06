Παρί Σεν Ζερμέν: Οι οπαδοί της άναψαν καπνογόνα μέσα σε βαγόνι τρένου (vid)
Οι Ultras της Παρί Σεν Ζερμέν το πήγαν σε άλλο επίπεδο στο Μόναχο! Βαγόνι τρένου που κατευθυνόταν στην Allianz Arena εκκενώθηκε λόγω υπερβολικού καπνού έπειτα από ρίψη καπνογόνων των οπαδών της γαλλικής ομάδας.
Συγκεκριμένα οπαδοί της Παρί με τη Μπάγερν ήρθαν σε συμπλοκή και οι Ultras των φιλοξενούμενων έριξαν καπνογόνα, τα οποία προκάλεσαν έντονο καπνό, με την αστυνομία να προβαίνει στην εκκένωση και ζήτησε από τους ένθερμους οπαδούς των Παριζιάνων να εγκαταλείψουν τον σταθμό.
Όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του εντυπωσιακού 5-4 στην «Πόλη του Φωτός». Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αναμένει τον επαναληπτικό που θα δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00).
Εκεί, περιμένει ήδη η Άρσεναλ που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον χθεσινό ημιτελικό του Λονδίνου.
Δείτε το video:
Altercation between some PSG and Bayern fans at the U-Bahn heading to the Allianz Arena. Paris fans were chased off the train and had to be evacuated due to excessive smoke. Police asked PSG Ultras to leave the station— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 6, 2026
🎥 @ArthurPerrot
pic.twitter.com/4Q9kzDgAif
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.