Οι Ultras της Παρί Σεν Ζερμέν το πήγαν σε άλλο επίπεδο στο Μόναχο! Βαγόνι τρένου που κατευθυνόταν στην Allianz Arena εκκενώθηκε λόγω υπερβολικού καπνού έπειτα από ρίψη καπνογόνων των οπαδών της γαλλικής ομάδας.

Συγκεκριμένα οπαδοί της Παρί με τη Μπάγερν ήρθαν σε συμπλοκή και οι Ultras των φιλοξενούμενων έριξαν καπνογόνα, τα οποία προκάλεσαν έντονο καπνό, με την αστυνομία να προβαίνει στην εκκένωση και ζήτησε από τους ένθερμους οπαδούς των Παριζιάνων να εγκαταλείψουν τον σταθμό.

Όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του εντυπωσιακού 5-4 στην «Πόλη του Φωτός». Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αναμένει τον επαναληπτικό που θα δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00).

Εκεί, περιμένει ήδη η Άρσεναλ που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον χθεσινό ημιτελικό του Λονδίνου.

