Παρί Σεν Ζερμέν: Έκαναν το Μόναχο... Παρίσι οι οπαδοί της (vid)
Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν (06/05, 22:00) στη ρεβάνς του εκπληκτικού 5-4 του Παρισιού και οι οπαδοί των Παριζιάνων φρόντισαν να δώσουν γαλλικό... παλμό λίγο πριν τον μεγάλο επαναληπτικό, προκειμένου η ομάδα τους να προκριθεί στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00).
Οι θιασώτες της «στρογγυλής θεάς» απήλαυσαν μια ποδοσφαιρική παράσταση στον πρώτο ημιτελικό στην «Πόλη του Φωτός», όπου η ομάδα του Ενρίκε πήρε προβάδισμα για τον δεύτερο ημιτελικό της «Allianz Arena».
Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, μερίδα οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν τραγούδησαν δίνοντας παλμό και χρώμα στους δρόμους και το μετρό του Μονάχου, ούτως ώστε να βοηθήσουν από νωρίς την προσπάθεια της ομάδας τους να βρεθεί στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Champions League και να κάνει το back to back, μετά τον περυσινό θρίαμβο (5-0) απέναντι στην Ίντερ.
Στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης (30/05, 19:00) περιμένει ήδη η Άρσεναλ, που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Οι Κανονιέρηδες θα βρεθούν για δεύτερη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, μετά το μακρινό 2006, όπου είχαν ηττηθεί με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα.
Δείτε το video:
PSG fans in Marienplatz— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 6, 2026
