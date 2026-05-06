Ο δήμαρχος της Μαδρίτης επιτέθηκε στην UEFA μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο από την Άρσεναλ.

Μπορεί ο Ντιέγκο Σιμεόνε να ανέφερε πως η Ατλέτικο Μαδρίτης έμεινε εκτός τελικού στο Champions League λόγω του ότι η Άρσεναλ το άξιζε περισσότερο, ωστόσο για τον δήμαρχο της ισπανικής πρωτεύουσας, τα πράγματα είναι διαφορετικά...

Ένθερμος υποστηρικτής των Ροχιμπλάνκος ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνες-Αλμέιδα, έκανε δηλώσεις στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Βικάλβαρο και επιτέθηκε στην UEFA, εξηγώντας πως «όταν είχα δει την κλήρωση, νόμιζα ότι παίζαμε με την Άρσεναλ μα έκανα λάθος, παίξαμε με την UEFA. Και η UEFA το έκανε ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε την Ατλέτικο στον τελικό.

Είναι ακατανόητο να βάζουν Γερμανό διαιτητή όταν Γερμανία και Ισπανία παλεύουν για το πέμπτο εισιτήριο για το Champions League. Ποιος άλλος θα το σκεφτόταν αυτό εκτός της UEFA. Και υπήρξαν αποφάσεις που δεν είχαν να κάνουν με καλό ή κακό διαιτητή αλλά με εκ των προτέρων απόφαση να βλάψουν την Ατλέτικο.

Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ριπλέι του οφσάιντ του Τζουλιάνι, ενώ υπήρχε ξεκάθαρο πέναλτι. Είδαμε μετά στα social media πως δεν υπήρχε οφσάιντ. Σε μία τηλεοπτική μετάδοση με τόσες κάμερες, γιατί η παραγωγή δεν έδειξε ένα ριπλέι; Γιατί δεν ήταν οφσάιντ και αρνούνται να το παραδεχτούν.

Ήταν κραυγαλέο, ο διαιτητής σφύριξε με το που ο Γκριεζμάν έπεσε στην περιοχή, το φάουλ του Πουμπίλ δεν υπάρχει και ο χρόνος των καθυστερήσεων είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο διαιτητής ήθελε να τελειώσει το ματς όσο πιο γρήγορα γινόταν για να πάει η Άρσεναλ στη Βουδαπέστη και όχι η Ατλέτικο».