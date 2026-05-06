Σιμεόνε: «Αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή η Άρσεναλ άξιζε να προκριθεί, όχι από τη διαιτησία»
Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Άρσεναλ, ηττήθηκε με 1-0 μέσα στο «Emirates» και δεν μπόρεσε να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τον τελικό της Βουδαπέστης.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, αρνήθηκε να κατηγορήσει τη διατησία για τον αποκλεισμό της ομάδας του και μάλιστα έδωσε τα εύσημα στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα για την προσπάθεια του.
Δείτε ΕπίσηςΆρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Τα highlights του αγώνα
Θυμίζουμε πως ο διαιτητής του αγώνα, Ντάνιελ Ζίμπερτ, απέρριψε τις ενστάσεις των φιλοξενούμενων για πέναλτι του Ρικάρντο Καλαφιόρι στον Αντουάν Γκριεζμάν στο 56ο λεπτό και αντ' αυτού έδωσε στην Άρσεναλ φάουλ για μαρκάρισμα του Μαρκ Πουμπίλ στον Γκάμπριελ δευτερόλεπτα νωρίτερα.
«Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι απλό όπως το περιστατικό με τον Γκριεζμάν. Είναι προφανές, ήταν φάουλ. Ο διαιτητής είπε ότι υπήρξε φάουλ νωρίτερα από τον Μαρκ (Πουμπίλ) σε έναν από τους παίκτες τους. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θα ήταν μια δικαιολογία και δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες. Λοιπόν, αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή οι αντίπαλοί μας άξιζαν να προκριθούν, άδραξαν τη μεγάλη τους ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και την αξιοποίησαν».
Ο Τσόλο σημείωσε ακόμη πως νιώθει «γαλήνη» και «ηρεμία», αφού η ομάδα του «έδωσε τα πάντα» και στους δύο αγώνες, ακόμη και αν τελικά δεν κατάφερε να προκριθεί.
«Φτάσαμε σε ένα σημείο που κανείς δεν φανταζόταν, να αγωνιζόμαστε με μια ομάδα με απίστευτη οικονομική δύναμη. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εκεί που είμαι. Στην προετοιμασία, όταν παρουσιάστηκε η ομάδα, είπα ότι θα αγωνιστούμε. Και αγωνιστήκαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, αλλά έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν είναι εύκολο να φτάσεις. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους παίκτες για αυτό που έκαναν».
🚨 Diego Simeone: “We did compete at incredible level against a team with way stronger financial power than us. Thanks to everyone”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026
“We need to accept and thank these players for what they did”. pic.twitter.com/LCPRjUZqee
Η Ατλέτικο θα τελειώσει τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, έχοντας χάσει επίσης τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχοντας μείνει πίσω από την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιγιαρεάλ στη LaLiga, όμως ο Σιμεόνε επαίνεσε την πορεία της ομάδας του στην Ευρώπη, η οποία περιελάμβανε μάλιστα τον αποκλεισμό των «Μπλαουγκράνα» στα προημιτελικά.
«Έχουμε αναπτυχθεί τρομερά σε κάθε πτυχή, είμαστε ένας σύλλογος αναγνωρισμένος στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αλλά οι οπαδοί θέλουν να κερδίζουν. Το να φτάσεις στον ημιτελικό δεν είναι αρκετό», πρόσθεσε ο Αργεντίνος.
Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα και το αν μπορεί να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο στον πάγκο, ο Σιμεόνε δήλωσε πως: «Αν έχω τη δύναμη να συνεχίσω να προσπαθώ για έναν ακόμη χρόνο; Όχι τώρα, σίγουρα όχι αυτή τη στιγμή».
🚨 Diego Simeone: "If I have the strength to keep trying for one more year? Not now, now surely not." @ESPNArgentina pic.twitter.com/B2DNL2nS4P— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.