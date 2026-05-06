Σιμεόνε: «Αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή η Άρσεναλ άξιζε να προκριθεί, όχι από τη διαιτησία»

O Ντιέγκο Σιμεόνε σε δηλώσεις του αρνήθηκε να «κατηγορήσει» τη διαιτησία για τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης από την Άρσεναλ στο Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Άρσεναλ, ηττήθηκε με 1-0 μέσα στο «Emirates» και δεν μπόρεσε να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τον τελικό της Βουδαπέστης.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, αρνήθηκε να κατηγορήσει τη διατησία για τον αποκλεισμό της ομάδας του και μάλιστα έδωσε τα εύσημα στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα για την προσπάθεια του.

Θυμίζουμε πως ο διαιτητής του αγώνα, Ντάνιελ Ζίμπερτ, απέρριψε τις ενστάσεις των φιλοξενούμενων για πέναλτι του Ρικάρντο Καλαφιόρι στον Αντουάν Γκριεζμάν στο 56ο λεπτό και αντ' αυτού έδωσε στην Άρσεναλ φάουλ για μαρκάρισμα του Μαρκ Πουμπίλ στον Γκάμπριελ δευτερόλεπτα νωρίτερα.

«Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι απλό όπως το περιστατικό με τον Γκριεζμάν. Είναι προφανές, ήταν φάουλ. Ο διαιτητής είπε ότι υπήρξε φάουλ νωρίτερα από τον Μαρκ (Πουμπίλ) σε έναν από τους παίκτες τους. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θα ήταν μια δικαιολογία και δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες. Λοιπόν, αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή οι αντίπαλοί μας άξιζαν να προκριθούν, άδραξαν τη μεγάλη τους ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και την αξιοποίησαν».

Ο Τσόλο σημείωσε ακόμη πως νιώθει «γαλήνη» και «ηρεμία», αφού η ομάδα του «έδωσε τα πάντα» και στους δύο αγώνες, ακόμη και αν τελικά δεν κατάφερε να προκριθεί.

«Φτάσαμε σε ένα σημείο που κανείς δεν φανταζόταν, να αγωνιζόμαστε με μια ομάδα με απίστευτη οικονομική δύναμη. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εκεί που είμαι. Στην προετοιμασία, όταν παρουσιάστηκε η ομάδα, είπα ότι θα αγωνιστούμε. Και αγωνιστήκαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, αλλά έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν είναι εύκολο να φτάσεις. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους παίκτες για αυτό που έκαναν».

🚨 Diego Simeone: “We did compete at incredible level against a team with way stronger financial power than us. Thanks to everyone”.



“We need to accept and thank these players for what they did”. pic.twitter.com/LCPRjUZqee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Η Ατλέτικο θα τελειώσει τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, έχοντας χάσει επίσης τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχοντας μείνει πίσω από την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιγιαρεάλ στη LaLiga, όμως ο Σιμεόνε επαίνεσε την πορεία της ομάδας του στην Ευρώπη, η οποία περιελάμβανε μάλιστα τον αποκλεισμό των «Μπλαουγκράνα» στα προημιτελικά.

«Έχουμε αναπτυχθεί τρομερά σε κάθε πτυχή, είμαστε ένας σύλλογος αναγνωρισμένος στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αλλά οι οπαδοί θέλουν να κερδίζουν. Το να φτάσεις στον ημιτελικό δεν είναι αρκετό», πρόσθεσε ο Αργεντίνος.

Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα και το αν μπορεί να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο στον πάγκο, ο Σιμεόνε δήλωσε πως: «Αν έχω τη δύναμη να συνεχίσω να προσπαθώ για έναν ακόμη χρόνο; Όχι τώρα, σίγουρα όχι αυτή τη στιγμή».