Ο γνωστός δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως το deal για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ ολοένα και πλησιάζει.

Ολοένα και πιο κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Χρήστος Τζόλης, καθώς υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά την περίπτωσή του.

Η επισημοποίηση της μεταγραφής του Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τη μετακίνηση του Έλληνα άσου στους πρωταθλητές Αγγλίας, ως αντικαταστάτης του Βέλγου winger. Μάλιστα, τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι η επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ όλων των πλευρών πλησιάζει.

Σύμφωνα με τον γνωστό και έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Τζόλης ξεκαθάρισε στους ανθρώπους των «κανονιέρηδων» πως επιθυμεί να αγωνιστεί για αυτούς, ενώ παράλληλα η Κλαμπ Μπριζ παρουσιάζεται θετική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

Το κόστος της διαφαινόμενης μεταγραφής του 24χρονο εξτρέμ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35 εκατ. λιρών, βάσει του ίδιου δημοσιεύματος.