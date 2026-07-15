Τζόλης - Άρσεναλ: Ο Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως το deal πλησιάζει
Ολοένα και πιο κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Χρήστος Τζόλης, καθώς υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά την περίπτωσή του.
Η επισημοποίηση της μεταγραφής του Λεάντρο Τροσάρ στην Μπεσίκτας άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τη μετακίνηση του Έλληνα άσου στους πρωταθλητές Αγγλίας, ως αντικαταστάτης του Βέλγου winger. Μάλιστα, τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι η επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ όλων των πλευρών πλησιάζει.
Σύμφωνα με τον γνωστό και έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Τζόλης ξεκαθάρισε στους ανθρώπους των «κανονιέρηδων» πως επιθυμεί να αγωνιστεί για αυτούς, ενώ παράλληλα η Κλαμπ Μπριζ παρουσιάζεται θετική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.
Το κόστος της διαφαινόμενης μεταγραφής του 24χρονο εξτρέμ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35 εκατ. λιρών, βάσει του ίδιου δημοσιεύματος.
Christos Tzolis has informed Arsenal he wants to join and club-to-club talks are set to accelerate. Tzolis to cost £30m-£35m depending on the structure of a deal. Club Brugge are willing to sell this summer.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 14, 2026
Tzolis' proposed arrival has no bearing on Arsenal's pursuit of Morgan… pic.twitter.com/LIVwvb17aH
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