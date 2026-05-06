Απίστευτο σκηνικό στο Emirates: Ο Ζεσούς χαστούκισε τον Πούμπιλ!

Ένα ένθερμο περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος του Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς να χαστουκίζει τον Μαρκ Πούμπιλ.

Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον πρώτο της τελικό Champions League μετά από δύο δεκαετίες χάρη σε ένα καθοριστικό γκολ του Μπουκάγιο Σάκα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, το οποίο χάρισε στους «κανονιέρηδες» τη νίκη με 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ατμόσφαιρα στο «Emirates», μετά το σφύριγμα της λήξης ήταν ευφορική, με τους παίκτες και τους οπαδούς των γηπεδούχων να πανηγυρίζουν ξέφρενα, όμως δεν έλειψαν και τα απρόοπτα.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών ο Μαρκ Πούμπιλ πλησίασε επιθετικά τον Βίκτορ Γιόκερες και άρχισε να τον σπρώχνει, πυροδοτώντας μια εκρηκτική κατάσταση.

Μάλιστα, ενώ ο Κρίστιαν Μοσκέρα προσπαθούσε να απομακρύνει τον νεαρό ποδοσφαιριστή των «ροχιμπλάνκος» από το σημείο και να αποσοβήσει τη σύρραξη, ο Γκαμπριέλ Ζεζούς αποφάσισε να επέμβει, βάζοντας... λάδι στη «φωτιά».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι θέλησε να πάρει... εκδίκηση για τον συμπαίκτη του και αποφάσισε να χαστουκίσει στο πρόσωπο τον Ισπανό, με τους Μάιλς Λούις Σκέλι και Ντέκλαν Ράις να σπεύδουν γρήγορα στο σημείο για να εκτονώσουν την ένταση, οδηγώντας τελικά τον δυσαρεστημένο Πούμπιλ προς τα αποδυτήρια.

