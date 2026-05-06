Από το 2013, η Ατλέτικο έχει εξασφαλίσει 935,6 εκατ. ευρώ από 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League, αποδεικνύοντας πως η ευρωπαϊκή της σταθερότητα με τον Τσόλο μεταφράζεται σε τεράστια οικονομική δύναμη.

Η Ατλέτικο μπορεί να αποκλείστηκε από τον φετινό τελικό του Champions League, όμως σε οικονομικό επίπεδο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σαν αληθινή πρωταθλήτρια, τόσο φέτος όσο και συνολικά από την ημέρα που ανέλαβε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Τη φετινή σεζόν, τα έσοδα του συλλόγου από τη διοργάνωση ανέρχονται ήδη στα 75,15 εκατομμύρια ευρώ, με την προοπτική να ξεπεράσουν τα 105 εκατομμύρια όταν προστεθεί το νέο οικονομικό εργαλείο της UEFA, το λεγόμενο «value pillar», που συνδυάζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα κάθε αγοράς με τους συντελεστές των συλλόγων. Μόνο πέρυσι, παρά τον αποκλεισμό στους «16», αυτό το νέο μοντέλο απέφερε στην ομάδα επιπλέον 31,4 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, αθροίζοντας τα ποσά στη σύγχρονη εποχή του συλλόγου, το Champions League έχει ήδη αποφέρει στην Ατλέτικο συνολικά 935,6 εκατομμύρια ευρώ στις 13 συνεχόμενες συμμετοχές της επί εποχής Σιμεόνε, από τη σεζόν 2013-14 έως σήμερα.

Μέχρι στιγμής, η Ατλέτικο έχει συγκεντρώσει φέτος 75,15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προκύπτουν από:

18,62 εκατ. για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση,

8,4 εκατ. από τις τέσσερις νίκες της,

700.000 ευρώ από μία ισοπαλία,

6,93 εκατ. από τη 14η θέση στη συνολική βαθμολογία της League Phase,

1 εκατ. για την πρόκριση στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση,

άλλο 1 εκατ. για την επιβεβαίωση της πρόκρισης,

11 εκατ. για τη συμμετοχή στους «16»,

12,5 εκατ. για τα προημιτελικά

και 15 εκατ. για την παρουσία στα ημιτελικά απέναντι στην Άρσεναλ.

Απομένει να προστεθεί το «value pillar» της UEFA, το οποίο υπολογίζεται στο τέλος της σεζόν. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο που εφαρμόστηκε από πέρυσι, μετά την αλλαγή μορφής της διοργάνωσης, και φέτος θα διανείμει συνολικά 853 εκατομμύρια ευρώ στους συμμετέχοντες συλλόγους, με βάση τόσο την τηλεοπτική αγορά κάθε χώρας - εντός και εκτός Ευρώπης - όσο και το ευρωπαϊκό ranking κάθε ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, όταν η Ατλέτικο αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16», είχε εξασφαλίσει 53,5 εκατομμύρια ευρώ από αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια. Με την προσθήκη των 31,4 εκατομμυρίων από το «value pillar», το συνολικό ποσό έφτασε τα 84,918 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, με την ίδια προβολή για τη φετινή χρονιά, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 105 εκατομμύρια.

Η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη με το νέο σύστημα εσόδων και η Ατλέτικο έφτασε τα 84,918 εκατομμύρια ευρώ. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2023-24, είχε σημειώσει ρεκόρ με 102,316 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα έσοδα των τελευταίων ετών:

2022-23: 63,515 εκατ. ευρώ (αποκλεισμός στην πρώτη φάση)

2021-22: 98,079 εκατ. ευρώ (προημιτελικά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι)

2020-21: 75,060 εκατ. ευρώ (φάση των «16»)

2019-20: 91,454 εκατ. ευρώ (προημιτελικά)

2018-19: 85,650 εκατ. ευρώ (φάση των «16»)

2017-18: 31,730 εκατ. ευρώ από το Champions League, στα οποία προστέθηκαν ακόμη 16,127 εκατ. ευρώ από την κατάκτηση του UEFA Europa League

2016-17: 60,615 εκατ. ευρώ (ημιτελικά)

2015-16: 69,665 εκατ. ευρώ (φιναλίστ)

2014-15: 43,723 εκατ. ευρώ (προημιτελικά)

2013-14: 52,687 εκατ. ευρώ (φιναλίστ)

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις της UEFA, αποδεικνύουν ότι η Ατλέτικο του Σιμεόνε δεν έχει κατακτήσει μόνο αγωνιστική σταθερότητα, αλλά έχει μετατρέψει το Champions League σε έναν από τους βασικότερους οικονομικούς πυλώνες του συλλόγου.

Με λίγα λόγια, μπορεί να μην σηκώνει το τρόπαιο, αλλά στα ταμεία της… παίζει ήδη σε επίπεδο πρωταθλήτριας.