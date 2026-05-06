Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 1-0 της Άρσεναλ ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Επιστροφή σε τελικό Champions League για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια για την Άρσεναλ, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να επικρατεί 1-0 εντός έδρας της Ατλέτικο Μαδρίτης και να κλείνει θέση στο μεγάλο ματς της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Το γκολ του Σάκα στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης έδωσε τη νίκη στους Κανονιέρηδες, που πέρασαν με συνολικό σκορ 2-1 στον τελικό και περιμένουν για να δουν αν θα ανταμώσουν εκεί με την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Μπάγερν Μονάχου.