Σύμφωνα με το Football Meets Data η ΑΕΚ έχει 72,9% πιθανότητες να μπει στη League Phase του Champions League, ενώ πέρυσι είχε 21% να περάσει τους τρεις προκριματικούς του Conference League

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν στα Play Off 1-4 της Stoiximan Super League η ΑΕΚ είναι στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, κάτι που σημαίνει πως κρατάει τον τίτλο στα «χέρια» της. Εφόσον ο Δκέφαλος πάρει το πρωτάθλημα τότε θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν από τα Play Off του Champions League, ενώ στο απευκταίο για την Ένωση σενάριο που βγει 2η τότε θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας δοασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data η ΑΕΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει 72.9% πιθανότητες να αγωνιστεί τον ερχόμενο χειμώνα στη League Phase των «αστέρων». Ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, στάθηκε στο πόσο καλό έκανε στον Δικέφαλο η πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, ενώ υπενθύμισε πως πέρυσι οι αντίστοιχες πιθανότητες για πρόκριση σε τρεις προκριματικούς γύρους της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA ήταν στο 21%!

H ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Ενδεικτικό του πόσο μεγάλη ευκαιρία αποτελεί η εκμετάλλευση της συμμετοχής στο Conference League, έστω και με μία μόλις καλή χρονιά στην ευρωπαϊκή 5ετία μίας ομάδας.

Αν η ΑΕΚ κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League, πάντα με τα τωρινά δεδομένα, με τον 5ο καλύτερη συντελεστή στο σύνολο 42 πρωταθλητών.

Με τον περσινό της συντελεστή θα ήταν ακριβώς στη μέση!

Θα ήταν μόλις 20η...

Ανίσχυρη από τον δεύτερο προκριματικό!

Αποτέλεσμα; Ο ίδιος λογαριασμός που έδινε πέρυσι στην ΑΕΚ 21% πιθανότητες για πρόκριση στο Conference, τώρα της δίνει 72,9% για συμμετοχή στη League Phase του Champions League!».