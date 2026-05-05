Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να μπει στη league phase του Champions League, από τις ομάδες των προκριματικών.

Με διαφορά έξι βαθμών από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή και μαζί να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League. Η Ένωση θα χρειάζεται απλώς μία πρόκριση για να βρεθεί στη league phase του θεσμού, επιστρέφοντας στα... αστέρια μετά από μία οκταετία και εξασφαλίζοντας τεράστια έσοδα αλλά και πρεστίζ.

Σύμφωνα με το Football Meets Data δε, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει εξαιρετικές πιθανότητες για να βρεθεί στη league phase και συγκεκριμένα τις περισσότερες από τις ομάδες που προβλέπεται να βρεθούν στα προκριματικά, βάσει της τωρινής τους θέσης στο πρωτάθλημα. Ο λόγος για ποσοστό της τάξης του 72,9%, με Βίκινγκ και Μπενφίκα να ακολουθούν συμπληρώνοντας την τριάδα. Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος αναμένεται να είναι ανίσχυρος, αν και το ενδεχόμενο να ανέβει στους ισχυρούς είναι υπαρκτό.