ΑΕΚ: Έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάει στο Champions League
Με διαφορά έξι βαθμών από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή και μαζί να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League. Η Ένωση θα χρειάζεται απλώς μία πρόκριση για να βρεθεί στη league phase του θεσμού, επιστρέφοντας στα... αστέρια μετά από μία οκταετία και εξασφαλίζοντας τεράστια έσοδα αλλά και πρεστίζ.
Σύμφωνα με το Football Meets Data δε, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει εξαιρετικές πιθανότητες για να βρεθεί στη league phase και συγκεκριμένα τις περισσότερες από τις ομάδες που προβλέπεται να βρεθούν στα προκριματικά, βάσει της τωρινής τους θέσης στο πρωτάθλημα. Ο λόγος για ποσοστό της τάξης του 72,9%, με Βίκινγκ και Μπενφίκα να ακολουθούν συμπληρώνοντας την τριάδα. Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος αναμένεται να είναι ανίσχυρος, αν και το ενδεχόμενο να ανέβει στους ισχυρούς είναι υπαρκτό.
🔵 UCL qualifiers are a very tricky affair.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 5, 2026
🥊 54 teams fighting for only 7⃣ slots that lead to the league stage.
Of the 54 teams currently holding a position to play in 🔵 UCL qualifiers, only 3 of them have >50% chance of making it to the league stage!
👉 Probability… pic.twitter.com/Pcc1sWrc4I
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.