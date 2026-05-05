Οπαδοί της Άρσεναλ έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της Ατλέτικο Μαδρίτης την παραμονή της μεταξύ τους ρεβάνς για το Champions League.

Η Άρσεναλ ψάχνει απόψε την επιστροφή της σε τελικό Champions League μετά από μία 20ετία, έχοντας τον πρώτο λόγο μετά το 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά του θεσμού στο Μετροπολιτάνο.

Αναμενόμενα, οι φίλοι των Κανονιέρηδων είναι ενθουσιασμένοι για την αναμέτρηση και φρόντισαν να... ενοχλήσουν όσο μπορούσαν, με τον τρόπο τους, την αποστολή των Ροχιμπλάνκος χρησιμοποιώντας ένα παλιό κόλπο. Ποιο ήταν αυτό; Μα φυσικά η χρήση πυροτεχνημάτων έξω από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι Ισπανοί!

Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, οπαδοί των Λονδρέζων έριξαν βεγγαλικά σε δύο περιπτώσεις μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα κοντά στη βάση της Ατλέτικο, οι άνθρωποι της οποίας ενημέρωσαν σχετικά την UEFA...