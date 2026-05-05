Άρσεναλ: Οπαδοί έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της Ατλέτικο
Η Άρσεναλ ψάχνει απόψε την επιστροφή της σε τελικό Champions League μετά από μία 20ετία, έχοντας τον πρώτο λόγο μετά το 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά του θεσμού στο Μετροπολιτάνο.
Αναμενόμενα, οι φίλοι των Κανονιέρηδων είναι ενθουσιασμένοι για την αναμέτρηση και φρόντισαν να... ενοχλήσουν όσο μπορούσαν, με τον τρόπο τους, την αποστολή των Ροχιμπλάνκος χρησιμοποιώντας ένα παλιό κόλπο. Ποιο ήταν αυτό; Μα φυσικά η χρήση πυροτεχνημάτων έξω από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι Ισπανοί!
Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, οπαδοί των Λονδρέζων έριξαν βεγγαλικά σε δύο περιπτώσεις μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα κοντά στη βάση της Ατλέτικο, οι άνθρωποι της οποίας ενημέρωσαν σχετικά την UEFA...
Firework display outside Atleti’s team hotel last night. Massive coincidence.. pic.twitter.com/wIK4k7pBMj— AFCAMDEN (@AFCAMDEN) May 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.