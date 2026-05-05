Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θυμήθηκε την ήττα με 4-0 στο «Emirates» τον Οκτώβριο και αστειεύτηκε για τις προκαταλήψεις του, ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της Ατλέτικο με την Άρσεναλ.

Μετά την ισοπαλία με 1-1 στο «Μετροπολιτάνο» μεταξύ της Άρσεναλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά σήμερα (05/05), αυτή τη φορά στο «Emirates» του Λονδίνου, με σκοπό να αναδειχθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού της Βουδαπέστης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, προκάλεσε τα γέλια των δημοσιογράφων με μια... απροσδόκητη εξομολόγηση.

Θυμίζουμε πως τον περασμένο Οκτώβριο, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε με 4-0 από τους «κανονιέρηδες» στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι λοιπόν, ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε όχι μόνο για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας μετά από εκείνη την ήττα, αλλά και για μια περίεργη αλλαγή: το ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα, με τον Τσόλο να απαντάει πως: «Είμαστε σε καλύτερη φόρμα από ό,τι ήμασταν τον Οκτώβριο και αλλάζουμε ξενοδοχείο επειδή ήταν φθηνότερα».

🎙️ ¿Por qué has cambiado el hotel? ¿Eres supersticioso?



😂 Simeone: "El hotel valía más barato" pic.twitter.com/zV4s78tSdj May 4, 2026

Επιπλέον, πέρα ​​από την δεισιδαιμονία του και την απάντησή του που έκανε όλους τους παρευρισκόμενους να γελάσουν, ο Σιμεόνε ξεκαθάρισε ότι η προσοχή του ίδιου και των παικτών του επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Επέμεινε ακόμη, ότι η ομάδα του έχει «πολλή πίστη» σε αυτό που κάνει και πως θα προσπαθήσει να «παίξει το παιχνίδι που χρειάζεται», εκτελώντας το σχέδιο με ένταση και πίστη.

Τέλος, ο 56χρόνος προπονητής επιβεβαίωσε ότι οι Αλεξάντερ Σόρλοθ, Τζουλιάνο Σιμεόνε και Χουλιάν Άλβαρεζ «συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή χθες, θα προπονηθούν σήμερα και θα αποφασίσουμε αύριο» για το αν θα αγωνιστούν ή όχι σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.