Σιμεόνε: «Είμαστε καλύτεροι απ΄ότι τον Οκτώβριο και το ξενοδοχείο μας φθηνότερο»
Μετά την ισοπαλία με 1-1 στο «Μετροπολιτάνο» μεταξύ της Άρσεναλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά σήμερα (05/05), αυτή τη φορά στο «Emirates» του Λονδίνου, με σκοπό να αναδειχθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού της Βουδαπέστης.
Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, προκάλεσε τα γέλια των δημοσιογράφων με μια... απροσδόκητη εξομολόγηση.
Θυμίζουμε πως τον περασμένο Οκτώβριο, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε με 4-0 από τους «κανονιέρηδες» στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Έτσι λοιπόν, ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε όχι μόνο για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας μετά από εκείνη την ήττα, αλλά και για μια περίεργη αλλαγή: το ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα, με τον Τσόλο να απαντάει πως: «Είμαστε σε καλύτερη φόρμα από ό,τι ήμασταν τον Οκτώβριο και αλλάζουμε ξενοδοχείο επειδή ήταν φθηνότερα».
🎙️ ¿Por qué has cambiado el hotel? ¿Eres supersticioso?
😂 Simeone: "El hotel valía más barato" pic.twitter.com/zV4s78tSdj— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 4, 2026
Επιπλέον, πέρα από την δεισιδαιμονία του και την απάντησή του που έκανε όλους τους παρευρισκόμενους να γελάσουν, ο Σιμεόνε ξεκαθάρισε ότι η προσοχή του ίδιου και των παικτών του επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Επέμεινε ακόμη, ότι η ομάδα του έχει «πολλή πίστη» σε αυτό που κάνει και πως θα προσπαθήσει να «παίξει το παιχνίδι που χρειάζεται», εκτελώντας το σχέδιο με ένταση και πίστη.
Τέλος, ο 56χρόνος προπονητής επιβεβαίωσε ότι οι Αλεξάντερ Σόρλοθ, Τζουλιάνο Σιμεόνε και Χουλιάν Άλβαρεζ «συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή χθες, θα προπονηθούν σήμερα και θα αποφασίσουμε αύριο» για το αν θα αγωνιστούν ή όχι σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.
