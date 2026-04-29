Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ σκόραραν μόνο από πέναλτι και έμειναν στο 1-1, με την πρόκριση στον τελικό του Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς.

Αναμενόμενα λιγότερο θεαματικός από εκείνον του Παρισιού, ο ημιτελικός ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 με πέναλτι των Άλβαρες και Γιόκερες στο Μετροπολιτάνο, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά όσον αφορά στην πρόκριση στον τελικό του Champions League. Τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 5 Μαΐου.

Η πρώτη αξιόλογη φάση ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Μαντουέκε να σεντράρει από τα δεξιά στο έκτο λεπτό αλλά τον Ινκάπιε να είναι άστοχος στο δεύτερο δοκάρι. Στο 14', ο Άλβαρες έκανε ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ, όμως ο Ράγια απέκρουσε εντυπωσιακά, με τον Μαντουέκε να έχει μακρινό σουτ άουτ με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Εντέλει, ενώ όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ένα μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Γιόκερες μέσα στην περιοχή έφερε πέναλτι για τους Λονδρέζους, το οποίο αξιοποίησε ο Σουηδός για το 1-0 στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλή στιγμή για τους Ροχιμπλάνκος, καθώς ο Άλβαρες εκτέλεσε το φάουλ στο 49' όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 53', ο Ράγια σταμάτησε το σουτ του Λούκμαν και εν συνεχεία ο Γκριεζμάν είδε το σουτ του να κοντράρει στον Γκάμπριελ και να φεύγει εκτός εστίας. Εντέλει, αμέσως μετά η Ατλέτικο κέρδισε πέναλτι για χέρι του Γουάιτ, με τον Άλβαρες να ευστοχεί στο 56' για το 1-1!

Οι γηπεδούχοι έψαξαν και την ολική ανατροπή αλλά το σουτ του Γκριεζμάν στο 63' κατέληξε στο δοκάρι, με το τρομερό κόρνερ του Άλβαρες ένα λεπτό αργότερα να βρίσκει σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ. Ο Ράγια ήταν εκεί που έπρεπε και στο 74', για να σταματήσει τον Λούκμαν που δεν τελείωσε όπως θα έπρεπε τη φάση από πλεονεκτική θέση, με τους Λονδρέζους να κερδίζουν πέναλτι κόντρα στη ροή του αγώνα τέσσερα λεπτά αργότερα αλλά την απόφαση να ακυρώνεται κατόπιν χρήσης VAR.

Στο 87' ο Μοσκέρα δοκίμασε το πόδι του στην πρώτη του επαφή με την μπάλα δίχως να καταφέρει να προβληματίσει τον Όμπλακ, ενώ ο Μολίνα είχε δυνατό σουτ άουτ στις καθυστερήσεις, με το 1-1 να αποτελεί το τελικό σκορ και να αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ - Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι - Σιμεόνε (46' Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο (88' Μολίνα), Λούκμαν - Γκριεζμάν, Άλβαρες (77' Μπαένα)

Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ (86' Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκάπιε - Όντεγκααρντ (57' Έζε), Θουμπιμέντι, Ράις - Μαντουέκε (68' Σάκα), Γιόκερες (68' Ζεσούς), Μαρτινέλι (68' Τροσάρ)