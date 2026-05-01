Η ήττα της Σαχτάρ Ντόνετσκ πρόσφερε χαμόγελα στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase στο Champions League αν κατακτήσει φέτος τον τίτλο!

Το καλύτερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Ολυμπιακό! Η ήττα της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Conference League από την Κρίσταλ Πάλας χάρισε χαμόγελα στο λιμάνι, καθώς πλέον σε περίπτωση κατάκτησης της Stoiximan Super League οι Ερυθρόλευκοι θα προκριθούν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.

Οι Ουκρανοί άλλωστε ήταν οι μοναδικοί που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν μεγαλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν, όμως η ήττα από την Κρίσταλ Πάλας έβαλε τέλος στις ελπίδες τους. Ακόμα και στο σενάριο που κατακτήσουν το Conference League, οι βαθμοί δεν θα είναι αρκετοί για να ξεπεράσουν τους Πειραιώτες.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο σύμβουλος σε αιτήματα media της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι

Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή! Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!».

Πλέον το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα θα καταγράψει back-to-back συμμετοχές στην τελική φάση του Champions League.