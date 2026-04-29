Παρί Σεν Ζερμέν: Χάνει τη ρεβάνς με την Μπάγερν ο Χακίμι
Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League μετά το απίθανο 5-4 στον πρώτο ημιτελικό με την Μπάγερν Μονάχου, εντούτοις οι νικητές έχασαν μία σημαντική μονάδα και μάλιστα θα τη στερηθούν στη ρεβάνς.
Οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν ότι ο Ασράφ Χακίμι θα μείνει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες λόγω προβλήματος στον δεξιό μηρό που αποκόμισε στο ματς με τους Βαυαρούς, συνεπώς θα χάσει σίγουρα την αναμέτρηση του Μονάχου την επόμενη εβδομάδα.
Παράλληλα, διαθέσιμος δεν θα είναι ούτε ο Λούκας Σεβαλιέ, που τραυματίστηκε στην προπόνηση των Γάλλων την επομένη του αγώνα με την Μπάγερν και επίσης θα μείνει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται βέβαια πως ο 24χρονος τερματοφύλακας δεν αποτελεί πλέον βασική επιλογή στην Παρί, με τον Ματβέι Σαφόνοφ να έχει πάρει γάντια βασικού από τον Λουίς Ενρίκε.
Le point médical @Aspetar après #PSGFCB.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 29, 2026
