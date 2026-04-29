Χακίμι και Σεβαλιέ δεν θα είναι διαθέσιμοι για τη ρεβάνς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League μετά το απίθανο 5-4 στον πρώτο ημιτελικό με την Μπάγερν Μονάχου, εντούτοις οι νικητές έχασαν μία σημαντική μονάδα και μάλιστα θα τη στερηθούν στη ρεβάνς.

Οι Παριζιάνοι ενημέρωσαν ότι ο Ασράφ Χακίμι θα μείνει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες λόγω προβλήματος στον δεξιό μηρό που αποκόμισε στο ματς με τους Βαυαρούς, συνεπώς θα χάσει σίγουρα την αναμέτρηση του Μονάχου την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, διαθέσιμος δεν θα είναι ούτε ο Λούκας Σεβαλιέ, που τραυματίστηκε στην προπόνηση των Γάλλων την επομένη του αγώνα με την Μπάγερν και επίσης θα μείνει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται βέβαια πως ο 24χρονος τερματοφύλακας δεν αποτελεί πλέον βασική επιλογή στην Παρί, με τον Ματβέι Σαφόνοφ να έχει πάρει γάντια βασικού από τον Λουίς Ενρίκε.