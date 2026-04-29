Κομπανί: «Το πέναλτι που κέρδισε η Παρί ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βινσέντ Κομπανί, εξέφρασε τα παράπονα του για το πέναλτι που κέρδισε η Παρί Σεν Ζερμέν, στον μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο χθεσινός (28/04) αγώνας μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League ήταν μία πραγματική ωδή στο ποδόσφαιρο και ας επικράτησε στο τέλος μόνο μια ομάδα.

Σίγουρα, μετά από μια τέτοια επιθετική «ραψωδία», ο Λουίς Ενρίκε θα ήθελε πολύ να αγκαλιάσει τον Βίνσεντ Κομπανί, τον οποίο δεν δίστασε να επαινέσει στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, αλλά ο οποίος έπρεπε να παρακολουθήσει το παιχνίδι από τις κερκίδες, καθώς ήταν τιμωρημένος.

«Δεν ήταν η θέση από την οποία θα ήθελα να παρακολουθήσω τον αγώνα. Είπα στον Λουίς Ενρίκε ότι δεν καταλαβαίνω πώς του αρέσει να παρακολουθεί τον αγώνα από τις κερκίδες. Ήταν ένας αγώνας για ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

🚨 Vincent Kompany: “It wasn't the position I'd have liked to watch the game from. I told Luis Enrique I don't understand how he likes to watch games from the stands!”.



"It was a game for people who love football".

Ο νεαρός τεχνικός, ωστόσο, ήταν ελαφρώς αγανακτισμένος με το πέναλτι που δώθηκε για χέρι του Αλφόνσο Ντέιβις, καθώς προσπάθησε να μπλοκάρει μια σέντρα του Ντεμπελέ λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

«Νομίζω ότι το πέναλτι που δόθηκε είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Από όσο το είδα, η μπάλα φαίνεται να χτύπησε πρώτα το σώμα και μετά το χέρι, και αν ισχύει αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρξει πέναλτι. Αλλά ξέρω ότι όλα μπορούν να συμβούν και όμως, αν κοιτάξουμε προσεκτικά το βίντεο, μπορεί να υπήρξε κάποιο λάθος στην απόφαση».

🚨🗣️ Vincent Kompany: "I see the penalty won as highly DEBATABLE."



"From what I saw, it looks like the ball hit the body first then the arm, and if that's the case it shouldn't have been a penalty."



"But I know anything can happen and yet, if we look at the footage closely, it may have been a mistake in the decision".

Ο Βέλγος επαίνεσε ακόμη την ικανότητα της ομάδας του να ανακάμψει μετά το 5-2 στην αρχή του δεύτερου μέρους, τονίζοντας πως οι παίκτες του κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια.

«Κανονικά, όταν δέχεσαι πέντε γκολ σε έναν ημιτελικό, μένεις εκτός. Αλλά εμείς σκοράραμε τέσσερα και θα μπορούσαμε να είχαμε προσθέσει κι άλλα. Στο 5-2 θα ήταν δύσκολο. Αλλά τώρα, ουσιαστικά, είναι 1-0. Θα δώσουμε τα πάντα. Ακόμα κι αν χρειαστεί να πεθάνουμε στο γήπεδο».

Τέλος, υποσχέθηκε ότι αυτό που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία θα είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός. «Η ατμόσφαιρα στο Allianz Arena την επόμενη εβδομάδα θα είναι τρελή. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα δεχτεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά... και ούτε εμείς. Ελπίζω απλώς να κερδίσουμε».