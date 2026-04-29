Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί εθεάθησαν να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα μετά το 5-4 της Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου μας χάρισαν μία μαγική βραδιά, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν 5-4 των Βαυαρών και να παίρνουν ισχνό προβάδισμα πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Φαίνεται δε, πως τη ματσάρα απόλαυσαν και οι δύο προπονητές...

Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί δεν συνυπήρξαν στους πάγκους, καθώς ο Βέλγος ήταν τιμωρημένος, όμως βρέθηκαν μετά το ματς όταν πήγαν να κάνουν δηλώσεις, με τους δύο τεχνικούς να τα λένε όντες σε τρελά κέφια! Και πώς να μην είναι άλλωστε, μετά από έναν τέτοιο αγώνα...

Ενδεικτικό είναι δε ότι ο τεχνικός των Παριζιάνων δήλωσε ότι «αυτό είναι το καλύτερο ματς στην καριέρα μου ως προπονητής». Ο δε Κομπανί, σχολίασε το ότι είδε το ματς από την κερκίδα, όπως κάνει συχνά για να έχει πιο καλή αντίληψη των αγώνων ο Ενρίκε, με τον Βέλγο πάντως να ξεκαθαρίζει ότι «του είπα πως δεν καταλαβαίνω πώς του αρέσει»!