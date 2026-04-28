Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου για το ενδεχόμενο που η ΑΕΚ θα είναι μία από τις πέντε ομάδες στο group των ισχυρών, εφόσον βρεθεί στα Play Offs του Champions League.

Η διακοπή για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η τελευταία για τα Play Off της Stoiximan Super League και πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία της κούρσας του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή, στο +5 από τον Ολυμπιακό και τις επόμενες δυο αγωνιστικές θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ.

Φυσικά η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος θα συνδυαστεί και με εισιτήριo για τα Play Offs του Champions League, κάτι που σημαίνει πως ο Δικέφαλος θα πρέπει να περάσει έναν αντίπαλο για να πάρει τα... τρελά λεφτά της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Media Consultant της UEFA, Aνδρέας Δημάτος, με ανάρτηση του στα Social Media αναφέρθηκε στις πιθανότητες της Ένωσης να «πλασαριστεί» στους ισχυρούς των Play Offs του Champions League.

Με δεδομένο πως η διαφορά από τον 3ο ΠΑΟΚ είναι στο +8 τη δεδομένη χρονική στιγμή φαντάζει το πιο πιθανό η ΑΕΚ να τερματίσει στις δυο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος και στο, απευκταίο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, σενάριο που βγει 2η θα αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης των «αστέρων».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για την ΑΕΚ

«Η πεισματάρα στην Ουγγαρία Γκιόρ, η έκπληξη στην Αυστρία ΛΑΣΚ που ούτε η ίδια κατάλαβε πως βρέθηκε ξαφνικά στην κορυφή ανάμεσα σε Στουρμ και Σάλτσμπουργκ και η συνήθης αυτόχειρας Ρέιντζερς που αυτοκτόνησε με τη Μάδεργουελ και αντί για πρώτη πήγε τρίτη στο σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες της ΑΕΚ για το γκρουπ των ισχυρών των πλέι οφ του Champions League, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα!

Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή τον έβδομο καλύτερο συντελεστή των ομάδων που προηγούνται στα πρωταθλήματα των χωρών από την 11η έως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA και στην ουσία είναι έκτη, γιατί η Σαχτάρ με τον καλύτερο συντελεστή υπολογίζεται ως η ομάδα που θα κερδίσει το απευθείας σποτ του κατόχου της διοργάνωσης. Κινδυνεύει μόνο αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο στην Ελλάδα ή η Ρέιντζερς στη Σκωτία.

Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ θα αναζητούσε έναν αποκλεισμό στον δεύτερο προκριματικό πιθανότατα της Σλόβαν Μπρατισλάβας ή της Λεχ Πόζναν, προκειμένου να προλάβει την 5άδα των ισχυρών, που με τα τωρινά δεδομένα θα την αποτελούσαν Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν και θα ήταν οι πέντε υποψήφιοι αντίπαλοί της.

Τα πράγματα βεβαίως μπορούν να γίνουν χειρότερα στο ενδεχόμενο που επιστρέψει στην κορυφή η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, η Σέλτικ ή η Ρέιντζερς στη Σκωτία και η Σάλτσμπουργκ ή η Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Μπορεί όμως να γίνουν και καλύτερα, αν επανακάμψει η Ααρχους αντί της Μίντιλαντ στη Δανία ή αν κάνει το θαύμα η Γκόρνικ Ζάμπρζε στην Πολωνία, που είναι στο -3 από την κορυφή, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει βεβαίως ότι αν κατακτήσει εκείνος το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα χρειαστεί καν να συμμετάσχει στα πλέι οφ, αλλά θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, εκτός αν η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League με τρεις νίκες στους δύο ημιτελικούς (επί της Κρίσταλ Πάλας) και στον τελικό της διοργάνωσης. Τρεις νίκες στα 90 λεπτά των αγώνων ή και στην παράταση, αν χρειαστεί στο δεύτερο και τρίτο κατά σειρά ματς».