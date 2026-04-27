Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και τι μετράει τώρα για την ΑΕΚ και σχολιάζει τον τελικό και την αποτυχία του ΠΑΟΚ...

Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το μεγάλο ζητούμενο τουλάχιστον για την ΑΕΚ που μας απασχολεί, κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε άμεσα πιο ουσιαστικά, είναι το πώς θα επηρεάσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εστιάζω στον Δικέφαλο διότι συνιστά την ομάδα με την καλύτερη εικόνα σε αγωνιστικό επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό τη στιγμή που τρέχει ένα συγκλονιστικό αήττητο σερί στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο του 2025 και την έχει φέρει στην 2η θέση πίσω από την Μπενφίκα μόνο σε 25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Ωστόσο το πιο σημαντικό για την Ένωση είναι και το τελευταίο διάστημα όπου έχει αποδείξει στο χορτάρι μέχρι και πριν τη διακοπή αυτή για τον τελικό Κυπέλλου ότι βρίσκεται σε σούπερ αγωνιστική περίοδο. Για το λόγο αυτό αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό και αναπάντητο έως την Κυριακή το πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ και κατά πόσο θα την επηρεάσει σε επίπεδο ρυθμού αυτή η λανθασμένη διακοπή πρωταθλήματος για τη διεξαγωγή τελικού Κυπέλλου όπου τελείωσε και το ενδιαφέρον των ομάδων στη διαδικασία της μάχης των θέσεων 5-8!

Πραγματικά συγκλονιστική χαζομάρα της ΕΠΟ την οποία αδικαιολόγητα αποδέχθηκε η Superleague και ταυτόχρονα οι τηλεοπτικοί πάροχοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον η διαδικασία στο 5-8 οπότε θα ήταν εγκληματικό για εκείνους να μην υπάρχει καν τέτοιο (σ.σ.: ενδιαφέρον). Να ήταν το μοναδικό κομμάτι στο οποίο αποτυγχάνει αυτή η διοίκηση της ομοσπονδίας θα ήταν τουλάχιστον ανεκτό, ωστόσο εδώ πρόκειται για κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε επίπεδο λειτουργίας, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα χρόνια του βιασμού του ελληνικού ποδοσφαίρου! Ας επανέλθουμε στην ΑΕΚ μιας και θαρρώ συμφωνεί κανείς με τη διαπίστωση ότι το momentum και η αγωνιστική κατάσταση των "κιτρινόμαυρων" αναδεικνύει ότι το ερωτηματικό για το αν θα την επηρεάσει είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μιας και οι υπόλοιπες δεν μας συγκίνησαν με την εικόνα τους έως τώρα. Το ίδιο θα ίσχυε για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό αν ήταν στη θέση του Δικέφαλου και είχαν νικηφόρο σερί στα ματς των play offs και αήττητο αντίστοιχο με την ομάδα του Νίκολιτς.

Τώρα σε τούτο το χρονικό σημείο και ενόψει της επανέναρξης της μίνι λίγκας, που συνιστά και το πλέον δύσκολο για την ΑΕΚ μιας και αντιμετωπίζει μία πληγωμένη αλλά μεγάλη ομάδα στην έδρα της, αυτό που θα μετρήσει πολύ θα είναι το: Believe... Η πίστη στο σχέδιο του Σέρβου τεχνικού που μας έφερε εδώ και έχει μετατρέψει τη σεζόν από ερωτηματικό στο ενδεχόμενο να γίνει σούπερ επιτυχημένη! Η πίστη πού μετέτρεψε την Ένωση σε απόλυτη πρωταγωνίστρια του πρωταθλήματος από τον Οκτώβριο του 2025 και έως τώρα με σημαντικές επιτυχίες και νίκες σε σπουδαία ντέρμπι. Η πίστη ότι είναι η καλύτερη ομάδα και έχει καταφέρει να το αποδείξει με κάθε τρόπο στο χορτάρι και ΜΟΝΟ δίχως να υπάρχει πουθενά, οπουδήποτε, στα κέντρα αποφάσεων και στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου (για να μην ξεχνιόμαστε). Η πίστη ΟΛΩΝ στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς και ειδικά του κόσμου η οποία με τις κινήσεις αναγνώρισης μεταδίδεται από το κοινό στο ποδοσφαιρικό τμήμα...

Επαναλαμβάνω όμως η ΑΕΚ έχει μπροστά της δεδομένα την πιο δύσκολη δυάδα αγώνων στα play offs και με τεράστιο πρέπει ανταπόκρισης προκειμένου να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει για την κατάκτησης του πρωταθλήματος! Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του μετά δυο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα και έχοντας να κουβαλήσει δυο ήττες από τον Δικέφαλο στην κανονική περίοδο της Superleague και αναμενόμενα ψάχνει με... λύσσα την αντίδραση. Αυτά όμως θα τα ...δούμε με έμφαση στις επόμενες μέρες και με την αρθρογραφία που θα ακολουθήσει. Σημασία σε αυτό το κείμενο είναι το believe και για τον Νίκολιτς αυτές τις μέρες να βρει τον καλό ρυθμό προ διακοπής η ομάδα του. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ξεκίνησε την εβδομάδα που διανύουμε με φιλικό απέναντι στην Κυπριακή ομάδα προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές του να το βρουν μέσα από τη διαδικασία αγώνα και μάλιστα στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Επιτρέψτε μου και ένα μικρό σχόλιο, διαπίστωσα έκαναν όλοι, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, μιας και ήταν το αγωνιστικό σημαντικό δρώμενο του διημέρου που μας άφησε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κρήτης για τη μεγάλη επιτυχία της να κατακτήσει τον τίτλο μετά τόσα χρόνια και το άξιζε μιας και έφτασε στην καταξίωση κερδίζοντας την ΑΕΚ (η τελευταία ομάδα που το κατάφερε στην Ελλάδα και ήταν 14 Γενάρη του 2026 όταν συνέβη αυτό εντός συνόρων αλλά για το Κύπελλο) μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια και τον Λεβαδειακό σε διπλά ματς για να πάει στον Βόλο. Θαρρώ η ομάδα του Λουτσέσκου ήταν καλύτερη, όχι ισοπεδωτική, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, μα εκείνη του ΟΦΗ απέδειξε παντοιοτρόπως στο χορτάρι ότι το ήθελε περισσότερο, είχαν τη ...γυαλάδα της ψύχωσης στα μάτια οι ασπρόμαυροι της Κρήτης. Είναι ακόμη μια κάκιστη κατάσταση αγωνιστική του ΠΑΟΚ (αν άλλοι έχαναν τρεις σερί τελικούς θα είχαμε αφιερώματα επί αφιερωμάτων) που ίσως τον αφυπνίσει σαν οργανισμό μιας και επί μήνες, περισσότερους από τρεις, εθελοτυφλούσαν και έψαχναν μόνιμα δικαιολογίες που τον οδήγησαν στην αποτυχία!

