Η UEFA επέβαλε ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων στον Τζανλούκα Πρεστιάνι, με τους τρεις να είναι με αναστολή.

Δύο μήνες μετά την επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η UEFA κατέληξε στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή των Πορτογάλων με ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων, οι τρεις εκ των οποίων είναι με διετή αναστολή. Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA κάνει λόγο για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση, με τον Πρεστιάνι να έχει δηλώσει μετά το περιστατικό πως «δεν τον είπα (σ.σ. τον Βινίσιους) μαϊμού αλλά αδερφή».

Η ποινή συμπεριλαμβάνει και τη ρεβάνς ανάμεσα σε Αετούς και Βασίλισσα που είχε χάσει 20χρονος εξτρέμ, με την τιμωρία του να αφορά διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία όμως θα ζητήσει από τη FIFA να επεκταθεί και σε διεθνείς αγώνες - με τον Πρεστιάνι να είναι διεθνής με την Αργεντινή και να κινδυνεύει να χάσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.