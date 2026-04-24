UEFA: Ανακοίνωσε την τιμωρία του Πρεστιάνι για την επίθεση σε Βινίσιους
Δύο μήνες μετά την επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η UEFA κατέληξε στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή των Πορτογάλων με ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων, οι τρεις εκ των οποίων είναι με διετή αναστολή. Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA κάνει λόγο για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση, με τον Πρεστιάνι να έχει δηλώσει μετά το περιστατικό πως «δεν τον είπα (σ.σ. τον Βινίσιους) μαϊμού αλλά αδερφή».
Η ποινή συμπεριλαμβάνει και τη ρεβάνς ανάμεσα σε Αετούς και Βασίλισσα που είχε χάσει 20χρονος εξτρέμ, με την τιμωρία του να αφορά διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία όμως θα ζητήσει από τη FIFA να επεκταθεί και σε διεθνείς αγώνες - με τον Πρεστιάνι να είναι διεθνής με την Αργεντινή και να κινδυνεύει να χάσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Benfica’s Gianluca Prestianni has been handed a six-match suspension - three of which are suspended for a probationary two-year period - by UEFA for homophobic conduct.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 24, 2026
Real Madrid forward Vinicius Junior alleged Prestianni had racially abused him during the Champions League…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.