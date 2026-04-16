Η Μπάγερν Μονάχου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του προπονητή της, Βενσάν Κομπανί στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Μία σημαντική απώλεια αποκόμισε η Μπάγερν Μονάχου, μετά τη χθεσινή θριαμβευτική πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τη νίκη με 4-3 μέσα στην Βαυαρία, που την έφερε στα ημιτελικά του Champions League.

Ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Βενσάν Κομπανί αντίκρισε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη «βασίλισσα» κι έτσι δεν θα έχει δικαίωμα να κάτσει στον πάγκο των Γερμανών στο πρώτο παιχνίδι τους ενάντια στην Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, το οποίο θα λάβει χώρα στο Παρίσι στις 28 Απριλίου.

Ο Βέλγος τεχνικός, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στο πλευρό των παικτών του σ' ένα κομβικό παιχνίδι για το μέλλον της Μπάγερν Μονάχου στη διοργάνωση, εξέφρασε την απορία για την κάρτα που αντίκρισε στο χθεσινό ματς και η οποία στην ουσία επέφερε την ποινή του.

«Πάντα προσπαθώ να μείνω ήρεμος. Αλλά είναι νορμάλ να μιλήσεις όταν ένας παίκτης σου είναι στο έδαφος. Εξεπλάγην που αντίκρισα κίτρινη κάρτα γι’ αυτό».