Ο αδερφός του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, Τορνίκε, δοκιμάστηκε στην Μπάγερν Μονάχου, που θέλει να τον αποκτήσει και να μην επαναλάβει το λάθος που είχε κάνει κάποτε.

Την ώρα που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υποκλίνεται στο μεγαλείο του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο μικρός του αδερφός προσπαθεί να κάνει και αυτός τα πρώτα του βήματα. Ο Τορνίκε έκλεισε πριν από τρεις μήνες τα 16 του χρόνια, ανήκει στην Ντινάμο Τιφλίδας και είναι ήδη διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γεωργίας, με την Μπάγερν Μονάχου να τον φέρνει στη Γερμανία για δοκιμαστικό.

Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, ο νεαρός εξτρέμ δοκιμάστηκε στην Κ17 των Βαυαρών και μάλιστα σκόραρε σε φιλική αναμέτρηση που έγινε την Τρίτη (5/5), με τους ανθρώπους του κλαμπ να μένουν ικανοποιημένοι από την τεχνική του, αν και θεωρήθηκε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά στη σωματοδομή του και την ένταση που έβγαζε στο παιχνίδι.

Με την πατρίδα του να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μπάγερν δεν μπορεί να τον αποκτήσει μέχρι να ενηλικιωθεί, κάτι που θα μπορούσε να λυθεί με δανεισμό σε κάποια από τις ομάδες του δικτύου Red & Gold των Βαυαρών. Κάτι πάντως που είχε επιχειρήσει η Rekordmeister με τον αδερφό του το 2018, με το deal εντούτοις να μην προχωρά και τον Κβαρατσχέλια να μην γίνεται ποτέ παίκτης της Μπάγερν!

Κάτι που σύμφωνα μετάνιωσαν πικρά στο Μόναχο, που είδαν τον... Κβαραντόνα να οργιάζει στα δύο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League - με τον μικρό αδερφό μάλιστα να βλέπει δια ζώσης τους Γάλλους να αποκλείουν τους Γερμανούς στην Αλιάντς Αρένα.