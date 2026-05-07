Μπάγερν Μονάχου: Πέρασε από δοκιμαστικό τον αδερφό του Κβαρατσχέλια
Την ώρα που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υποκλίνεται στο μεγαλείο του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο μικρός του αδερφός προσπαθεί να κάνει και αυτός τα πρώτα του βήματα. Ο Τορνίκε έκλεισε πριν από τρεις μήνες τα 16 του χρόνια, ανήκει στην Ντινάμο Τιφλίδας και είναι ήδη διεθνής με τις μικρές εθνικές της Γεωργίας, με την Μπάγερν Μονάχου να τον φέρνει στη Γερμανία για δοκιμαστικό.
Όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, ο νεαρός εξτρέμ δοκιμάστηκε στην Κ17 των Βαυαρών και μάλιστα σκόραρε σε φιλική αναμέτρηση που έγινε την Τρίτη (5/5), με τους ανθρώπους του κλαμπ να μένουν ικανοποιημένοι από την τεχνική του, αν και θεωρήθηκε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά στη σωματοδομή του και την ένταση που έβγαζε στο παιχνίδι.
Με την πατρίδα του να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μπάγερν δεν μπορεί να τον αποκτήσει μέχρι να ενηλικιωθεί, κάτι που θα μπορούσε να λυθεί με δανεισμό σε κάποια από τις ομάδες του δικτύου Red & Gold των Βαυαρών. Κάτι πάντως που είχε επιχειρήσει η Rekordmeister με τον αδερφό του το 2018, με το deal εντούτοις να μην προχωρά και τον Κβαρατσχέλια να μην γίνεται ποτέ παίκτης της Μπάγερν!
Κάτι που σύμφωνα μετάνιωσαν πικρά στο Μόναχο, που είδαν τον... Κβαραντόνα να οργιάζει στα δύο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League - με τον μικρό αδερφό μάλιστα να βλέπει δια ζώσης τους Γάλλους να αποκλείουν τους Γερμανούς στην Αλιάντς Αρένα.
Tornike Kvaratskhelia has been in Munich and played a trial match on Tuesday for FC Bayern U17s against the Global Academy of club legend Klaus Augenthaler. Chief scout Nils Schmadtke watched the Georgian left winger. Kvaratskhelia displayed impressive technical skills, even… pic.twitter.com/WYTzwEEJoO— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.