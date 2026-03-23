Champions League: Τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες των ημιτελικών (poll)
Η προημιτελική φάση του Champions League ολοκληρώθηκε, με Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ να σφραγίζουν το εισιτήριο για την τετράδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Πλέον, τέσσερις αγώνες απομένουν για να μάθουμε τους δύο φιναλίστ του θεσμού, με την Παρί Σεν Ζερμέν να περιμένει τους Βαυαρούς στην επόμενη φάση και την Ατλέτικο Μαδρίτης να κοντράρεται με τους Κανονιέρηδες.
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 28 και 29 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 5 και 6 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.
Τα ζευγάρια
- Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ
