Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμειναν στο 0-0, με τους Κανονιέρηδες να περνούν στους «4» του Champions League χάρη στο 1-0 του πρώτου αγώνα.

Στο πρώτο ματς, ο Χάβερτς είχε γείρει την πλάστιγγα στην πλευρά της Άρσεναλ στο τέλος. Αυτή τη φορά, οι Λονδρέζοι έμειναν στο 0-0 με τη μαχητική Σπόρτινγκ Λισαβόνας αλλά και αυτό αρκούσε για να τους στείλει στους «4» του Champions League, όπου περιμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Πέρασε αλλαγή στα τελευταία λεπτά για τους φιλοξενούμενους ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στο ματς ωστόσο η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους Πορτογάλους, με τον Τρινκάο να έχει σουτ άουτ στο 18'. Στο 29', ο Θουμπιμέντι βρήκε τον Γιόκερες αλλά ο Σουηδός δεν πρόλαβε εξ επαφής να βρει την μπάλα, με τον Τρινκάο να σουτάρει εκ νέου άουτ δύο λεπτά αργότερα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία πριν την ανάπαυλα ανήκε επίσης στα Λιοντάρια, καθώς στο 43' ο Κατάμο έπιασε με μία το σουτ από τα αριστερά, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε στο δεξί δοκάρι των Λονδρέζων.

Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους βρήκε τις δύο ομάδες να παίρνουν περισσότερα ρίσκα, με την Άρσεναλ να απειλεί με Έζε (50'), Μαρτινέλι (56') και Μαντουέκε (56') αλλά όλες τις προσπάθειες να είναι άστοχες, όπως και εκείνη του Αραούχο (48'). Ο Ουρουγουανός δοκίμασε το πόδι του από μακριά στο 66' αλλά ο Ράγια ήταν εκεί που έπρεπε, με την ώρα να περνά και το σκορ να μην ανοίγει αλλά τη Σπόρτινγκ να παραμένει στο κόλπο. Στο 84', η κοντινή κεφαλιά του Τροσάρ σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Ζεσούς ήταν άστοχος από πλάγια θέση.

Εντέλει, έστω και με άγχος, η Άρσεναλ κράτησε το μηδέν μέχρι το φινάλε, καθώς ο Σιμόες είχε σουτ άουτ στο 90+5', και πήρε την πρόκριση για τους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τους Πορτογάλους από την άλλη να αποκλείονται με ψηλά το κεφάλι.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Άρσεναλ: Ράγια - Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ - Θουμπιμέντι, Ράις - Μαντουέκε (63' Ντάουμαν), Έζε (79' Ζεσούς), Μαρτινέλι (79' Τροσάρ) - Γιόκερες (56' Χάβερτς)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Σίλβα - Κουαρέσμα (85' Βαγιαννίδης), Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο - Χιούλμαντ, Μορίτα (77' Σιμόες) - Κατάμο (72' Κουέντα), Τρινκάο (85' Νελ), Γκονσάλβες (72' Μπραγκάνσα) - Σουάρες