Ο Κιλιάν Μπαπέ σημείωσε το 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με τη Μπάγερν.

Ασύλληπτη ματσάρα στο Μόναχο. Ο Κέιν απάντησε στο 1-2 του Γκιουλέρ και ισοφάρισε για τη Μπάγερν Μονάχου, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται αποφασισμένη.

Στο 42' οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν τη μπάλα έξω από την περιοχή τους, ο Βινίσιους με μία πάσα έφυγε ταχύτατα στο αντίπαλο μισό, πάσαρε δίπλα του στον Κιλιάν Μπαπέ και ο Γάλλος πλάσαρε τον Νόιερ για το 2-3.

Νωρίτερα, ο Βινίσιους είχε ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.