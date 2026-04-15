Μπάγερν - Ρεάλ: Ο Μπαπέ το 2-3 σε ασίστ του Βινίσιους
Ασύλληπτη ματσάρα στο Μόναχο. Ο Κέιν απάντησε στο 1-2 του Γκιουλέρ και ισοφάρισε για τη Μπάγερν Μονάχου, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται αποφασισμένη.
Στο 42' οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν τη μπάλα έξω από την περιοχή τους, ο Βινίσιους με μία πάσα έφυγε ταχύτατα στο αντίπαλο μισό, πάσαρε δίπλα του στον Κιλιάν Μπαπέ και ο Γάλλος πλάσαρε τον Νόιερ για το 2-3.
Νωρίτερα, ο Βινίσιους είχε ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.