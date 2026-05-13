Ο Άλβαρο Αρμπελόα, σε πρόσφατες δηλώσεις του, υπερασπίστηκε τους παίκτες της Ρέαλ Μαδρίτης, παρά τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγα 24ώρα μετά την ήττα στο Classico, που «σφράγισε» το πρωτάθλημα για τη Μπαρτσελόνα, υποδέχεται αύριο (14/05) την ουραγό και ήδη υποβιβασμένη Οβιέδο, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστική της La Liga.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «μερένχες» Άλβαρο Αρμπελόα, στάθηκε περισσότερο, όπως είναι λογικό, στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας και τις διαμάχες που έχουν προκύψει μεταξύ των παικτών.

Μάλιστα, ο νεαρός τεχνικός αρνήθηκε να απογοητεύσει τους ποδοσφαιριστές του, παρά τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια της ομάδας, τονίζοντας πως η δουλειά του ως προπονητής είναι να στέκεται σαν «ασπίδα» μπροστά τους και να τους φέρεται πάντα με σεβασμό.

«Καταλαβαίνω την κριτική για τις αποφάσεις που παίρνω. Πολλές φορές λέω αυτό που πιστεύω και άλλες φορές λέω αυτό που πρέπει. Αλλά έτσι σχετίζομαι με τους παίκτες, έτσι το έχω κάνει και στην ακαδημία νέων».

«Ένας προπονητής πρέπει να είναι ασπίδα για τους παίκτες του. Όταν είμαι μαζί τους ιδιωτικά, λέω πράγματα που δεν πρέπει να λέω δημόσια. Πάντα με σεβασμό. Ήμουν απαιτητικός, τους έχω πιέσει, τους έχω δώσει την άποψή μου για το τι πρέπει να βελτιώσουν, τι κάναμε καλά, τι κάναμε λάθος. Δεν θα άλλαζα τον τρόπο που έχω υπερασπιστεί τους παίκτες μου εδώ».