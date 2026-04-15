Μπάγερν - Ρεάλ: Ο Γκιούλερ άνοιξε το σκορ, ο Κίμιχ ισοφάρισε άμεσα
Ο Μάνουελ Νόιερ έκανε τεράστιο λάθος, ο Γκιουλέρ το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ.
Η Ρεάλ έκανε το 1-0 στο Μόναχο μόλις στο 39ο δευτερόλεπτο με σουτ του Γκιουλέρ ύστερα από το τεράτιο λάθος του Νόιερ.
Οι Μαδριλένοι έκαναν το συνολικό σκορ των προημιτελικών 2-2 και έβαλαν... φωτιά στο ζευγάρι.
Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό ο Κίμιχ ισοφάρισε για τη Μπάγερν και την έβαλε ξανά σε θέση οδηγού, στο ζευγάρι (3-2).
