Ο Αρντά Γκιουλέρ με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-2 για τη Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Αρντά Γκιουλέρ εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή για τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στα 35'' με εξαιρετικό πλασέ από τα 30 και πλέον μέτρα, έπειτα από τη γκάφα του Νόιερ και ισοφάρισε ο Πάβλοβιτς στο 6' με κεφαλιά σε κόρνερ του Κίμιχ και με τον Λούνιν να έχει τεράστια ευθύνη.

Στο 29', λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε φάουλ, ο Γκιουλέρ με το αριστερό εκτέλεσε αριστοτεχνικά, ο Νόιερ άργησε να κινηθεί προς την πορεία της μπάλας, την οποία άγγιξε, αλλά δεν κατάφερε να γλιτώσει το 1-2 και προσγειώθηκε στα δίχτυα του με τους παίκτες της «Βασίλισσας» να πανηγυρίζουν έξαλλα το γκολ του Τούρκου.