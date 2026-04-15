Η Ατλέτικο υπέστη ανώδυνη ήττα με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη και πήρε τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Νίκησε χωρίς να το χαρεί η Μπαρτσελόνα! Οι Μπλαουγκράνα επιβλήθηκαν 2-1 στην έδρα της Ατλέτικο σε ένα ματς για γερά νεύρα, όμως οι Ροχιμπλάνκος... πέταξαν για τα ημιτελικά, όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (15/4, 22:00).

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μια πραγματική διαφήμιση του ποδοσφαίρου! Τρία γκολ, φρενήρης ρυθμός, ένταση, μονομαχίες και πολλοί πρωταγωνιστές. Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν τη Μαδρίτη μόλις στο 4ο λεπτό με τον Λαμίν Γιαμάλ να πλασάρει ιδανικά σε τετ-α-τετ τον Μούσο, μετά από ασίστ του Φεράν Τόρες. Η φάση ξεκίνησε ύστερα από τεράστιο λάθος στο κέντρο της Ατλέτικο. Στο 24', ο Όλμο πάσαρε, ο Φεράν Τόρες εκτέλεσε με δύναμη και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα για τους Μπλαουγκράνα.

Ένα λεπτό αργότερα, η ομάδα της Καταλονίας λίγο έλειψε να κάνει το 3-0 και να μπει σε... θέση οδηγού για την πρόκριση, όμως ο Μούσο σταμάτησε τον Φερμίν Λόπεθ, σε μια φάση που ο παίκτης της Μπάρτσα μάτωσε στη μύτη και υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για τρίτο γκολ, όμως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, οι Ροχιμπλάνκος μείωσαν στην αντεπίθεση σε 2-1 με σουτ του Λούκμαν, έπειτα από ασίστ του Γιορέντε. Στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους, ο ρυθμός δεν έπεσε, οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, αλλά πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς ν' αλλάξει το σκορ.

Η Μπάρτσα έμεινε ξανά με δέκα

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι μπήκαν έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο. Στο 55ο λεπτό ο Φεράν Τόρες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως σύμφωνα με το VAR, ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δε μέτρησε. Η Μπαρτσελόνα βρισκόταν μονίμως στο προσκήνιο για να βρει χώρους, με την Ατλέτικο να εστιάζει στην άμυνά της και να ψάχνει τη στιγμή της.

Στο 68ο λεπτό ο Χάνσι Φλικ ανακάτεψε την τράπουλα, βάζοντας του Λεβαντόφσκι και Ράσφορντ, στις θέσεις των Φερμίν Λόπεθ και Φεράν Τόρες. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε απάντησε περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Σέρλοθ.

Στο 74ο λεπτό, οι Ροχιμπλάνκος έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν με τον Λε Νορμάν να σουτάρει εξ' επαφής και τον Γκαρθία να αποκρούει. Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Έρικ Γκαρθία για μαρκάρισμα στον Σέρλοθ.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι Μπλαουγκράνα πίεζαν για το τρίτο γκολ, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα και το ματς τελείωσε 1-2, με την ομάδα της Καταλονίας να παίρνει μια νίκη... χωρίς αντίκρισμα και τους Μαδριλένους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Ρουγκέρι, Λε Νορμάν, Λενγκλέ, Μολίνα, Κόκε (Καρντόσο 89'), Γιορέντε, Σιμεόνε (Μπαένα 66'), Λούκμαν (Γκονζάλες 66'), Άλβαρεζ, Γκριεζμάν (Σέρλοθ 76')

Μπαρτσελόνα: Γκαρσία, Κουντέ, Γκαρσία, Μαρτίν, Κανσέλο (Αραούχο 89'), Γκάβι (Ντε Γιονγκ 81'), Πέδρι, Όλμο (Μπάρτζι 89'), Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ (Ράσφορντ 68'), Φεράν Τόρες (Λεβαντόφσκι 68')