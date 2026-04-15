Μέλι έσταξε ο Τιερί Ανρί, αφού ο Γάλλος θρύλος αποθέωσε τον Αντουάν Γκριεζμάν σε live εκμπομπή!

Για τα ημιτελικά πέταξε η Ατλέτκο Μαδρίτης, που μπορεί να έχασε 2-1 από τη Μπαρτσελόνα, αλλά το διπλό στο «Καμπ Νου» της έδωσε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και εβδομάδες ο Γρκιεζμάν διανύει την τελευταία του σεζόν με την φανέλα των Κολτσονέρος, με τον ίδιο να συνεχίζει την καριέρα του στο MLS και την Ορλάντο.

Ο Ανρί μετά το τέλος της αναμέτρησης υποκλίθηκε στον «Γκριζού» στον αέρα του CBS Sports και τον ευχαρίστησε για όσα έκανε για το γαλλικό ποδόσφαιρο: «Ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για το γαλλικό ποδόσφαιρο, την εθνική ομάδα και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Μου έχεις δώσει πολλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να ολοκληρώσεις με τον καλύτερο τρόπο την περίοδό σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης και καλή τύχη στο Ορλάντο. Γνωρίζω πολύ καλά το MLS, ό,τι κι αν χρειαστείς για το πέρασμά σου εκεί, θα χαρώ να σε βοηθήσω».

COMMENT NE PAS CHIALER 😭 :



𝗚𝗥𝗜𝗘𝗭𝗠𝗔𝗡𝗡 🇫🇷 𝗦𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗘́𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗥 𝗟’𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗜𝗗𝗢𝗟𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗬. 🐐❤️



« MERCI POUR TOUT CE QUE T’AS FAIS DANS LE FOOT. POUR LES BLEUS. POUR LE FOOT FRANÇAIS. »



WOW. pic.twitter.com/W6NdYWL0ca April 14, 2026

Με τη σειρά του το εγκώμιο μετά το σφύριγμα της λήξης έπλεξε και ο Σιμεόνε: «Είναι ιδιοφυΐα. Με τον χρόνο θα καταλάβουμε ότι είχαμε εδώ έναν ιδιοφυή ποδοσφαιριστή, έναν παίκτη που κάνει τη διαφορά, με εμπειρία και προσωπικότητα. Ελπίζουμε ο Θεός και η μοίρα να του δώσουν αυτό που αναζητά στον χρόνο που του απομένει μαζί μας».

Πλέον οι Ροχιμπλάνκος περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (15/4, 22:00).