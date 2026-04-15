Λάδι στη φωτιά θέλησε να ρίξει η Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα που απέκλεισε από Champions League μέσα από μία εριστική ανάρτηση στο instagram.

Μπορεί η Ατλέτικο να έχασε με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα, όμως το διπλό στο Καμπ Νόου (2-0) της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League. Πλέον οι Ροχιμπλάνκο που πέταξαν για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης , περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (15/4, 22:00).

Όπως είναι φυσικό μετά την πρόκριση στήθηκε ένα πάρτι στο «Μετροπολιτάνο» και οι άνθρωποι της ομάδας δεν έμειναν εκεί... Αφού ανέβασαν ενά επικό video στα social media την επόμενη μέρα, θέλοντας να πικάρουν τους Μπλαουγκράνα.

Όπως φαίνεται και στο post οι Ροχιμπλάνκος είναι οι τουρίστες στο σαφάρι και κατά πάνω του έρχεται ένα λιοντάρι με το σήμα της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα ακούγεται το τραγούδι «dame un grrr» έχει γίνει viral!