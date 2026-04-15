Ο Ντιέγκο Σιμεόνε συνέχισε το σερί του κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αποκλείοντάς τη για 3η φορά σε ισάριθμες συναντήσεις στο Champions League.

Μια πολύ σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League πανηγυρίζει από το βράδυ της Τρίτης (14/4) η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «Ροχιμπλάνκος» παρά την... γλυκιά ήττα με 1-2 από την Μπαρτσελόνα, συνεχίζουν στον θεσμό, χάρη στο 0-2 του πρώτου αγώνα.

Μπορεί στο επίκεντρο των συζητήσεων να είναι οι διαιτητικές αποφάσεις του Κλεμάν Τουρπέν, ωστόσο αυτό διόλου απασχολεί τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο τεχνικός της Ατλέτι κατόρθωσε να αποκλείσει για 2η φορά φέτος την ομάδα του Χάνσι Φλικ, αφού νωρίτερα μέσα στη σεζόν την άφησε εκτός τελικού στο Κόπα Ντελ Ρέι. Πολύ περισσότερο όμως ο «Τσόλο» συνέχισε το ευρωπαϊκό σερί του απέναντι στην Μπάρτσα.

Την απέκλεισε για 3η διαδοχική φορά (κάνοντας το 3/3) σε προημιτελική φάση, αποδεικνύοντας πως τα δύσκολα όχι απλά του αρέσουν, αλλά... του πηγαίνουν!