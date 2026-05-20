Ατλέτικο Μαδρίτης: Θέλει τον Μπερνάρντο Σίλβα ως αντί-Γκριεζμάν
Ο Μπερνάρντο Σίλβα αντικαταστάτης του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο; Σενάρια από την Ισπανία αναφέρουν πως οι Ροχιμπλάνκος έχουν βάλει στο... μάτι τον 31χρονο Πορτογάλο.
Όπως έχει γνωστό ο Μπερνάντο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι, ως ελεύθερος, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας και επιτυχιών στο «Έτιχαντ».
Τόσο η Marca όσο και η Mundo Deportivo υποστηρίζουν ότι ο σύλλογος της Μαδρίτης θα κινηθεί για την απόκτηση του Ίβηρα παίκτη, προκειμένου να καλύψει το κενό του Γκριεζμάν. Ο Γάλλος παίκτης -όπως είναι εδώ και καιρό γνωστό- θα αγωνίζεται στο MLS από την ερχόμενη σεζόν με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.
Ο Πορτογάλος μέσος κατέκτησε τα πάντα στη θητεία του στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και πλέον θα μετατραπεί σε διακαή πόθο αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.
Η Ατλέτι θα έχει σοβαρούς ανταγωνιστές, καθώς Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Γιουβέντους και Τσέλσι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του παίκτη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.