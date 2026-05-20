Ο Μπερνάρντο Σίλβα αντικαταστάτης του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο; Σενάρια από την Ισπανία αναφέρουν πως οι Ροχιμπλάνκος έχουν βάλει στο... μάτι τον 31χρονο Πορτογάλο.

Όπως έχει γνωστό ο Μπερνάντο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι, ως ελεύθερος, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας και επιτυχιών στο «Έτιχαντ».

Τόσο η Marca όσο και η Mundo Deportivo υποστηρίζουν ότι ο σύλλογος της Μαδρίτης θα κινηθεί για την απόκτηση του Ίβηρα παίκτη, προκειμένου να καλύψει το κενό του Γκριεζμάν. Ο Γάλλος παίκτης -όπως είναι εδώ και καιρό γνωστό- θα αγωνίζεται στο MLS από την ερχόμενη σεζόν με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.

Ο Πορτογάλος μέσος κατέκτησε τα πάντα στη θητεία του στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και πλέον θα μετατραπεί σε διακαή πόθο αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Ατλέτι θα έχει σοβαρούς ανταγωνιστές, καθώς Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Γιουβέντους και Τσέλσι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του παίκτη.