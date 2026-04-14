Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα του επαναληπτικού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, καθώς ο Φρεσνέδα ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ηττήθηκε από την Άρσεναλ στην εκπνοή του πρώτου προημιτελικού του Champions League στην Πορτογαλία και θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση στη ρεβάνς του Λονδίνου (15/4, 22:00).

Ο Ρουί Μπόρζες δεν υπολογίζει στον Ισπανό δεξιό μπακ, Ιβάν Φρεσνέδα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον τελευταίο αγώνα της Σπόρτινγκ για το εγχώριο πρωτάθλημα και κάπως έτσι ο Έλληνας διεθνής, Γιώργος Βαγιαννίδης συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στον κρίσιμο αγώνα του Emirates.

Ο 24χρονος πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές τη φετινή σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έχει μοιράσει και μία ασίστ. Συνολικά στη σεζόν μετρά 27 συμμετοχές και 6 ασίστ.

Τα Λιοντάρια θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν τον «άθλο» του 2023, όταν είχαν αποκλείσει τους Κανονιέρηδες στο Λονδίνο, αυτή τη φορά για τους «16» του Europa League, στη διαδικασία των πέναλτι.