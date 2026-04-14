Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Σκέψη για... ενδεκαδάτο Βαγιαννίδη ενόψει Άρσεναλ
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ηττήθηκε από την Άρσεναλ στην εκπνοή του πρώτου προημιτελικού του Champions League στην Πορτογαλία και θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση στη ρεβάνς του Λονδίνου (15/4, 22:00).
Ο Ρουί Μπόρζες δεν υπολογίζει στον Ισπανό δεξιό μπακ, Ιβάν Φρεσνέδα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον τελευταίο αγώνα της Σπόρτινγκ για το εγχώριο πρωτάθλημα και κάπως έτσι ο Έλληνας διεθνής, Γιώργος Βαγιαννίδης συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στον κρίσιμο αγώνα του Emirates.
Ο 24χρονος πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές τη φετινή σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έχει μοιράσει και μία ασίστ. Συνολικά στη σεζόν μετρά 27 συμμετοχές και 6 ασίστ.
Τα Λιοντάρια θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν τον «άθλο» του 2023, όταν είχαν αποκλείσει τους Κανονιέρηδες στο Λονδίνο, αυτή τη φορά για τους «16» του Europa League, στη διαδικασία των πέναλτι.
Fresneda não viaja com o Sporting para Londres para defrontar o Arsenal na 2.ª mão dos quartos de final da UEFA Champions League. 🦁— A BOLA (@abolapt) April 14, 2026
Os responsáveis leoninos resguardam o jogador para evitar que possa agravar lesão e perder o jogador por mais tempo.#ucl #sporting #arsenal pic.twitter.com/0Gyj4mHaEE
